Linzer EU-Energierat soll Wasserstoff-Deklaration beschließen

LINZ. Die EU-Energieminister beraten heute, Dienstag, bei einem informellen Rat in Linz über ein neues Strommarkt-Design und über den Einsatz von Wasserstoff als sauberer Energieträger. Begleitet wird das Treffen von Protesten von Umweltschützern, die eine drastische Reduktion der Subventionen für Kohle-, Gas- und Atomkraftwerke fordern.

Eder (l.), Köstinger, Cañete und Stelzer mit der "Wasserstoff-Initiative" Bild: bmnt

Heute um 8.15 Uhr ging es los: Mit dem Eintreffen der 28 Minister bzw. ihrer Delegationen startet der informelle EU-Energie-Ministerrat im Linzer Design Center. Um 9 Uhr beginnt die Plenarsitzung, um 12.45 Uhr folgt das Gruppenfoto. Um 13.20 Uhr geben Ministerin Elisabeth Köstinger (VP) und EU-Kommissar Miguel Arias Cañete eine Pressekonferenz. Im Mittelpunkt werden, wie angekündigt, Wasserstoff-Technologien stehen.

15 Dolmetscher übersetzen in Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch und Spanisch. Beim Buffet stehen vier Hauptgerichte zur Auswahl: Kalbsrahmgulasch, Bioschwein, Forelle vom Traunsee und Eiernockerl. Genächtigt haben die Minister und ihre Mitarbeiter zentral in drei Linzer Hotels.

Video: Beim Treffen der EU-Energieminister wird heute im Linzer Design Center europäische Energiepolitik gemacht.

Am gestrigen Montagabend war beim Gala-Dinner in den Redoutensälen für 210 Politiker und Gäste aufgekocht worden. Am Nachmittag hatte die Experten-Konferenz in der voestalpine Stahlwelt stattgefunden. Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) unterschrieb die von Österreichs Ratspräsidentschaft vorgelegte Wasserstoff-Initiative zur Förderung dieser Technologie in den Bereichen Speicherung, Transport und Industrie. Heute dürften fast alle EU- und EWR-Staaten dieser Initiative beitreten. Nur Großbritannien, Dänemark und Norwegen wollen das offenbar nicht tun. voestalpine-Chef Wolfgang Eder berichtete gestern über die Wasserstoff-Pilotanlage für die Stahlerzeugung. Es gehe um das Erforschen echter "Breakthrough-Technologien". Köstinger warb für Österreich, wo 70 Prozent des Stroms aus erneuerbaren Energieträgern kommen: "Wir bieten anderen Mitgliedsstaaten unser Know-how gerne an." Stelzer appellierte an die Energiepolitik, dass die energieintensive Industrie in Europa wettbewerbsfähig bleiben müsse.

Video: Michael Strasser, Pressesprecher der Bundesministerin Elisabeth Köstinger, spricht über die Vorbereitungen und den Ablauf des Ministertreffens.

Auf dem Tummelplatz in der Linzer Altstadt gab es gestern Abend eine kleine, friedliche, von mehreren Organisationen veranstaltete Kundgebung, bei der die Politik aufgefordert wurde, etwas gegen die Klimakrise zu tun. Auch die Grünen und die Sozialistische Jugend waren dort vertreten.

Greenpeace-Aktivisten empfingen die Energieminister mit einem 112 Quadratmeter großen Transparent, das sie an einem gegenüberliegenden Hotel entrollten. Die Botschaft darauf lautete: „Stoppt Gelder für Kohle, Gas und Atom“.

(OÖN/az)

Greenpeace fordert ein Ende der Kapazitätsmechanismen. Begründet würden die Milliarden-Subventionen für Kohle-, Gas- und Atomkraftwerke mit möglichen Energie-Engpässen in Zukunft, dieses Szenario sei jedoch ausgeschlossen, meinen die Umweltschützer. Schon jetzt werde mehr Strom produziert als genutzt. Die Umweltschutzorganisation fordert daher von den Energieministern der EU eine starke Regulierung und Reduktion der staatlichen Förderungen.

Auch nach Ansicht von Global 2000 ist die derzeitige Position der Energieminister "absolut unvereinbar mit unseren Klimazielen, verlängert klimaschädliche Kohlesubventionen und gefährdet damit den Übergang zu einem sauberen Energiesystem". Begrüßt wird jedoch, dass sich Köstinger bereits letzte Woche gegen Subventionen für Kohleverstromung in Europa ausgesprochen habe.

Video: Anlässlich des Treffens der EU-Energieminister in Linz ist Energie- und Umweltministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) zu Gast im "Oberösterreich heute"-Studio.

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema