Lercher raus, Drozda rein: Neue SP-Chefin startet mit Teamumbau

WIEN. Rendi-Wagner übernimmt anders als Kern die alleinige Führung des Parlamentsklubs.

Ab sofort im Rampenlicht: Pamela Rendi-Wagner startet mit einem Team, dem sie „absolut vertraut“. Bild: APA

Mit dem einstimmigen Beschluss des 68-köpfigen Parteivorstandes hat Pamela Rendi-Wagner gestern die vorletzte Hürde auf dem Weg zur SP-Vorsitzenden genommen. Beim Parteitag am 24. November folgt die endgültige Wahl. Bei der Neuaufstellung des Teams zeigte die neue Chefin gleich, dass sie resolut umgestalten will.

Denn anders als ihr Vorgänger Christian Kern wird Rendi-Wagner den Parlamentsklub als Obfrau alleine führen. Einen geschäftsführenden Klubobmann, bisher war das Andreas Schieder, wird es nicht mehr geben. Schieder akzeptierte die Rückstufung zum einfachen Klubobmann-Stellvertreter, obwohl er als gewählter Obmann auf einen Verbleib beharren hätte können, mit dem Kommentar: "Die Partei geht vor." Bei der heutigen Nationalratssitzung wird noch Kern die SPÖ anführen.

Ludwig für Schieder

Zuspruch für Schieder gab es danach von Michael Ludwig, also ausgerechnet von jenem Rivalen, dem er vor wenigen Wochen im Bürgermeisterduell unterlegen ist. Er werde Schieders Werdegang weiter unterstützen, sagte Ludwig.

Ursprünglich hatte Rendi-Wagner mit Ex-Kanzleramtsminister Thomas Drozda ihren engsten Vertrauten für die gewichtige Rolle des geschäftsführenden Klubchefs vorgesehen. Weil sich aber gegen diese Besetzung bei gleichzeitiger Demontage von Schieder, ausgehend von den Wiener Abgeordneten, breiter Wiederstand formiert haben soll, einigte man sich auf die gänzliche Streichung dieser Funktion. Sie wolle im Klub "stark operativ tätig sein" begründete Rendi-Wagner den Schritt.

Gänzlich freie Hand hatten die roten Granden der neuen Vorsitzenden bei der Gestaltung des Managements in der Parteizentrale zugestanden. Weshalb Rendi-Wagner dann im Vorstand Drozda als neuen Bundesgeschäftsführer vorstellte. Weichen muss damit Max Lercher. Den kantigen Steirer, der über kein Mandat im Nationalrat verfügt, hätte man in der Gewerkschaft und in seiner Landesgruppe gerne als Signal an die Arbeiterschaft weiterhin in der Löwelstraße gesehen. Sowohl Rendi-Wagner als auch Drozda gelten eher als Vertreter des roten Bildungsbürgertums.

In ihrer ersten inhaltlichen Stellungnahme betonte die neue Vorsitzende, dass sie die SPÖ wieder zu einer "progressiven, weltoffenen Partei" formen wolle, in der "Gerechtigkeit und Chancengleichheit" bei allen Lösungsangeboten im Vordergrund stehen müssten.

Die SP-Chefin über Werte, Wahlen und Vertrauen

Die SPÖ müsse „den Mut zu einfachen und verständlichen Antworten“ finden, forderte Pamela Rendi-Wagner am Dienstag in einer ersten Stellungnahme – Fragen waren nicht zugelassen.

Sie habe in der kurzen Zeit in der Politik mit „Regieren, Wahlkampf und Opposition“ bereits viel gesehen. Die SPÖ stehe für sie für „Gerechtigkeit, Wärme und einen Leistungsbegriff“. Wichtig seien ihr Werte wie „Gleichstellung von Mann und Frau, Rechtsstaatlichkeit und Demokratie“.

Mit der EU-Wahl, der Arbeiterkammer-Wahl und der Wien-Wahl erwartet Rendi-Wagner in den nächsten zwei Jahren „große Herausforderungen“. Den Wechsel in der Bundesgeschäftsführung rechtfertigte sie damit, dass Thomas Drozda 40 Jahre Parteierfahrung habe und ihr „volles Vertrauen genießt“.

Video: Porträt Pamela Rendi-Wagner

Video: Pressestatement nach dem SPÖ-Bundesparteivorstand

