Lehrlinge müssen gehen: Keine Ausnahmen für abgewiesene Asylwerber

Das nächste Gesetz das man beschließen wird ist.

Eine Zwangsimigration von Griechen und Spaniern.

Schließlich leben wir ja in einem Rechtsstaat.

Ansonsten wird es nichts mit den vielen Fachkräften welche,

Niemals Gesetze übertreten

Den Sozialstaat niemals ausnützen

Kindergeld in Höhe des Landesniveau beziehen wollen

Perfekt Deutsch sprechen

Katholisch sind

Keine all zu dunkle Hautfarbe haben

Gabalier und Lederhose lieben

Über Fremde schimpfen

Die EU hassen,…

Mich wundert sowieso wo die gefürchtete Arbeiterwelle der Ostöffnung geblieben ist.

Komisch das man nun legale Flüchtlinge, Spanier und Griechen braucht.

Alleine der Satz legale Flüchtlinge werden gebraucht sollte man Strache und Co aufs Hirn tätowieren, weil sonst glaubt das niemand das die das gesagt haben.