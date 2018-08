Langes Warten auf Psychotherapie

WIEN / LINZ. Bis zu neun Monate – Biach will heute Ausweitung des Angebots verkünden.

Einen weiteren Schritt der "Leistungsharmonisierung" der Krankenkassen will Hauptverbands-Chef Alexander Biach heute bekanntgeben: die Ausweitung des Angebots an "kostenloser Psychotherapie" und eine Erhöhung der Zuschüsse.

Zahlen bestätigten den dringend nötigen Ausbau des Angebots, sagt Wolfgang Schimböck, Vorsitzender des Landesverbands für Psychotherapie in Oberösterreich. Er beruft sich auf eine (unveröffentlichte) Studie der Gesellschaft Gesundes Österreich, wonach in Oberösterreich den für Psychotherapie zur Verfügung gestellten Kassenplätzen rund halb so viele Patienten gegenüberstehen, die sich die Behandlung selbst bezahlen. Österreichweit sei der Anteil der "Selbstzahler" mit 50 Prozent noch höher. Das liege auch an den langen Wartezeiten von vier bis neun Monaten für einen von den Kassen bezahlten Therapieplatz.

"Uns ist das Problem der langen Wartezeiten bewusst", heißt es aus der OÖGKK. Sie seien durch ein Investitionspaket im Vorjahr auch schon etwas reduziert worden. "Das Problem ist: In Österreich gibt es keinen Gesamtvertrag zwischen der Berufsgruppe der Psychotherapeuten und der Sozialversicherung." Deshalb bestehe die "Vereinslösung": Auf E-card bietet die OÖGKK als Sachleistung Therapie in Kooperation mit der Gesellschaft für Psychotherapie und PROGES an. Das jährliche Stundenkontingent sei dabei auf 100.000 ausgeweitet worden.

Für die vielen "Selbstzahler", die das Kontingent nicht nutzen können, wurde per Beschluss die Vergütung der selbst bezahlten Therapiestunden von 21,80 auf 28 Euro erhöht. Schimböck verlangt als "ersten Schritt": Die Refundierung müsse auch bei der OÖGKK auf 50 Prozent der Kosten – wie bei den Landes-Fürsorgeanstalten (Lehrer, Beamte) – angehoben werden.

