Landeshauptmann-Sohn nicht für Europawahl nominiert

KLAGENFURT. Wirbel gibt es um eine Twitter-Aussage des Kärntner Landeshauptmann-Sohns Luca Kaiser. Das ist aber nicht der Grund, warum die Bundes-SPÖ am Donnerstag die SJ-Vorsitzende Julia Herr als Jugendvertreterin für die Europawahl nominierte.

Ursprünglich war geplant, dass Luca Kaiser heute Nachmittag in der Vorstandssitzung an wählbarer Stelle nominiert wird. Wie die Kleine Zeitung berichtet, werde Herr auf Platz sechs gesetzt. Kaiser geht nach dem Bericht am neunten Platz, also an unwählbarer Stelle, in die EU-Wahl.

Kaisers Tweet "Österreich ist eine Nazion mit einem scheiß Innenminister. #kickl" soll nicht der Auslöser dafür sein. Es sei die verwandtschaftliche Nähe: "Wie sollen wir das den Menschen draußen erklären, dass der Vater seinen Sohn für einen Fixplatz im EU-Parlament nominiert?", zitiert die Kleine Zeitung.

Bereits im Jänner getwittert

Den Tweet hatte Kaiser bereits im Jänner veröffentlicht. Die FPÖ spricht in einer Aussendung am Donnerstag von einer "inakzeptablen Grenzüberschreitung" und fordert Kaisers Rücktritt. "Österreich als Nazion generell zu beschimpfen und seine Wählerinnen und Wähler als Verbrecher darzustellen, ist eine inakzeptable Grenzüberschreitung", sagte FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker. SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner müsse ein Machtwort sprechen.

Österreich ist eine Nazion mit einem scheiß Innenminister. #Kickl — Luca Kaiser (@LucKaiser) 11. Januar 2018

Kaiser teilte daraufhin in einer Aussendung mit, dass er die Wortwahl zurücknehme. Der Tweet sei eine Reaktion auf Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) und dessen Aussage gewesen, er wolle Flüchtlinge in Lagern konzentrieren. Die Wortwahl sei aus einem emotionalen Moment heraus überspitzt gewesen und sei zu weit gegangen. "Mir ging und geht es einzig und allein darum, Österreich, seine Bevölkerung, unseren guten Ruf zu verteidigen und deutlich zu machen, dass Österreich mehr und größer ist, als diese Bundesregierung."

