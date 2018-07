Längerer Wehrdienst: ÖVP stellt sich gegen Kunasek

WIEN. Von sechs auf acht Monate will der FP-Verteidigungsminister den im Jahr 2005 verkürzten Wehrdienst wieder verlängern.

Verteidigungsminister Mario Kunasek will die Reform von Vorgänger Günther Platter reformieren. Bild: APA

Verteidigungsminister Mario Kunasek (FP) will eine Reform korrigieren, die einst von Schwarz-Blau umgesetzt worden ist. 2005 hatte Kunaseks Vorgänger Günther Platter (VP) schon mit Blick auf das nahende Wahljahr den Wehrdienst (ab 1.1.2006) von acht auf sechs Monate reduziert.

Damals durchaus zum Missfallen des Generalstabs, weil man damit die Einsetzbarkeit der Rekruten nach der Grundausbildung empfindlich verkürzt sah. Fazit der Generäle: Ein erster Schritt Richtung Abschaffung der Wehrpflicht.

Zuerst sieben Monate

Auch Kunasek, der in der Vergangenheit mehrfach die Verlängerung des Wehrdienstes auf sieben Monate propagiert hatte, sprach nun im Nachrichtenmagazin "profil" von einer "wahltaktischen Fehleinschätzung" von Platter. Wobei neben dem Setzen auf breiten Wählerzuspruch auch ein praktisches Kalkül hinter der Verkürzung stand: Mitte der 2000er Jahre erlebte der zunehmend bei den jungen Österreichern beliebtere Zivildienst einen immer regeren Zulauf, während das Bundesheer einen Mangel an (tauglichen) Rekruten zu verzeichnen hatte.

Mit der Verkürzung des Wehrdienstes auf sechs Monate, der Zivildienst wurde 2006 auf neun Monate reduziert, hat sich bis heute die Akzeptanz unter Berücksichtigung der negativen demografischen Entwicklung verbessert. Im Vorjahr rückten 18.900 Rekruten ein. Dem gegenüber standen 14.900 Zivildiener.

In Kenntnis des Trends will Kunasek in der Koalition ein Modell verhandeln, das den sechsmonatigen Grundwehrdienst am Stück und später zwei Monate an variablen Einsätzen, wie jährliche Truppenübungen, vorsieht. Als "Zuckerl" dafür kann sich der Minister vorstellen, "dass der Sold für die Rekruten von aktuell 320 Euro in Richtung der Mindestsicherung steigt". Das wären aktuell maximal 863,04 Euro für eine Einzelperson.

Nein der ÖVP

Beim Koalitionspartner stößt Kunasek mit der Initiative vorerst auf wenig Verständnis. Eine Änderung sei nicht im Regierungsprogramm vorgesehen, erinnert Wehrsprecher Michael Hammer. Günther Platters Entscheidung sei damals "grundsätzlich richtig" gewesen. Eine Änderung sei weder "sinnvoll" noch "richtig". Über Attraktivierungen wie die "Stärkung der Miliz" könne man aber nachdenken.

Video: Den Vorschlag von FPÖ-Verteidigungsminister Mario Kunasek, den Grundwehrdienst auf acht Monate verlängern zu wollen, lehnt der Koalitionspartner ab.

