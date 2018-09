Kurz wünscht sich im Sommergespräch "ein Ende der Propaganda"

WIEN. Erstmals war VP-Chef Sebastian Kurz heuer als Bundeskanzler zum ORF-Sommergespräch geladen. Er verteidigte die Arbeit der Regierung, kritisierte "Propaganda und Falschinformation" und nahm zur Causa Dönmez Stellung.

Premiere als Bundeskanzler: Kurz im Gespräch mit Bürger und Bernhard. Bild: APA/HANS PUNZ

Mehr als eine Million Seher hatten im Vorjahr das ORF-Sommergespräch von VP-Chef Sebastian Kurz mit Moderator Tarek Leitner verfolgt. Heuer war Kurz erstmals als Bundeskanzler geladen. Wegen der Lichtverhälnisse wurde das Gespräch vorab aufgezeichnet, die Fragen stellten Nadja Bernhard und Hans Bürger.

Video: Die wichtigsten Themen im Überblick

Bei der Themenwahl wurde nicht alles dem Zufall überlassen. Vor dem Sommergespräch mit Vizekanzler und FP-Chef Heinz-Christian Strache war von der Regierung das Thema Asylwerber als Lehrlinge lanciert worden. Diesen Sonntag hatte das Kanzleramt in den Medien einen Jobgipfel gegen die Arbeitslosigkeit angekündigt.

Im ORF-Gespräch präzisierte Kurz, wie die Arbeitslosenzahlen um 100.000 gesenkt werden sollen. Er wolle nicht mit staatlichen Förderprogrammen Jobs schaffen, sondern die Menschen sollten in der Wirtschaft Beschäftigung finden, sagte er. Bei einem Jobgipfel am 19. September sollen konkrete Maßnahmen erarbeitet werden.

Um Kalmierung war Kurz auch in der Debatte um die Arbeitszeitflexibilisierung bemüht. "Vieles ist Propaganda." Es sollen jene, die mehr arbeiten wollen, das dürfen. Die Verweigerung von Mehrarbeit dürfe nicht zur Kündigung führen. Auf den Einwand, dass sich nicht alle Chefs daran hielten, wies Kurz darauf hin, dass es das auch jetzt schon gebe und so etwas geahndet werde. Er wünsche sich "ein Ende der Propaganda". "Für die Menschen hat sich nichts geändert", so Kurz.

Als "SPÖ-Propaganda" bezeichnete er den Vorwurf, dass kleine und mittle Einkommensschichten von der Regierung benachteiligt würden. "Wir wollen Steuern senken und nicht wie die Stadt Wien Gebühren erhöhen." Man müsse den Wirtschaftsstandort stärken, damit es allen Menschen besser gehe. "Ich werde es ihnen beweisen. Am Ende meiner Legislaturperiode werden Menschen mit kleinen und mittleren Einkommen weniger Steuern zahlen." Als generelle Ziele seiner Amtszeit nannte er: Sicherheit, Standortpolitik, Sozialstaat ausbauen und treffsicherer machen.

Kurz pries die bisher umgesetzten Entlastungen von der Senkung des Arbeitslosenversicherungsbeitrags für kleinere Einkommen bis zum Familienbonus und der Erhöhung der Pensionen an.

Video: Kurz über die Wirtschafts- und Arbeitspolitik der ÖVP

Er habe volles Vertrauen in die Justiz, erklärte er angesichts der umstrittenen Razzia im Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT). Bisher habe ihn kein Staatschef auf die Causa angesprochen.

Video: Kurz über Causa BVT und Zusammenarbeit der Geheimdienste

Kurz ging im Interview zudem deutlich auf Distanz zum ungarischen Regierungschef Viktor Orban und dessen Fidesz-Partei, die zur Familie der Europäischen Volkspartei gehört. Er kündigte an, dass die ÖVP-Fraktion am 12. September im Europaparlament für ein Artikel-7-Verfahren gegen Ungarn stimmen und die EVP-Mitgliedschaft von Fidesz ruhend gestellt werde.

Auch private Themen blieben nicht ausgespart: Auf die Frage, ob er als Katholik klassisch heiraten wolle oder sich auch eine Eingetragene Partnerschaft mit seiner Lebensgefährtin vorstellen könne, sprach er sich für die traditionelle Eheschließung aus.

Migration und Europa

Thematisiert wurden außerdem der EU-Vorsitz und eine europaweite Lösung der Migrationsfrage. Kurz hob hervor, dass beim letzten EU-Gipfel eine Trendwende eingeleitet worden sei. Damals hatte man sich auf Anhalteplattformen für Flüchtlinge verständigt.

Video: Kurz über Europapolitik

Die von der UNO angekündigte Überprüfung des Schutzes von Immigranten in Österreich kommentierte Kurz kritisch. "Ich habe mir schon meinen Teil gedacht. Ich respektiere jede Entscheidung der UNO, aber es wird ihnen hoffentlich schnell klar werden, dass Österreich und Schweden die meisten Flüchtlinge aufgenommen haben und Asylwerber hierzulande hohe Mindestsicherungszahlungen bekommen." Die Prüfung werde hoffentlich dazu dienen, "Vorurteile abzubauen", so Kurz, der auf Länder verwies, in denen Folter auf der Tagesordnung stehe, es die Todesstrafe - auch für Minderjährige - gebe und Menschenrechte, Presse- und Meinungsfreiheit nichts gelten.

Kurz bedauerte, dass Efgani Dönmez nach einer sexistischen Entgleisung aus dem ÖVP-Klub geworfen werden musste. "Ich schätze seine Arbeit, aber so etwas hat keinen Platz bei uns." Dass die ÖVP-EU-Abgeordnete Claudia Schmidt, der wegen Facebook-Postings Rassismus vorgeworfen wurde, nicht aus dem Klub ausgeschlossen wurde, begründet Kurz einerseits mit deren rascher Entschuldigung und anderseits damit, dass sie Probleme angesprochen habe. Man dürfe zwar nicht verallgemeinern, aber es entstünden schon Probleme, wenn Menschen aus anderen Kulturkreisen und mit schlechter Bildung einwandern.

Video: Wordwrap mit Sebastian Kurz

Am Mittwoch reist der Kanzler nach Madrid, wo er seinen sozialistischen Amtskollegen Pedro Sanchez treffen wird. Am Sonntag fliegt Kurz nach Berlin zum Austausch mit Deutschlands Kanzlerin Angela Merkel, im Anschluss jettet er nach Paris und klärt mit Frankreichs Präsidenten Emmanuel Macron die Linie ab. Die Gespräche dienen der Vorbereitung des EU-Gipfels in Salzburg. Geplant ist auch ein EU-Afrika-Gipfel im Dezember in Wien.

Analyse: Politologin Kathrin Stainer-Hämmerle und Politikberater Thomas Hofer analysieren die Aussagen von Bundeskanzler Sebastian Kurz im ORF-Sommergespräch - und was zwischen den Zeilen zu hören war.

