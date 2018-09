Kurz steigt, Kickl und Hartinger sinken

WIEN. Stärkster Zugewinn im Vertrauensindex für ÖVP-Finanzminister Löger.

Mehr Vertrauen für Löger Bild: APA

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) liegt puncto Vertrauen weiter an der Spitze der Bundespolitiker. Im aktuellen APA/OGM-Vertrauensindex konnte der Kanzler und ÖVP-Obmann seinen Wert auf 24 Punkte steigern.

Verglichen mit März 2018 zeigt die jüngste Erhebung weiterhin eine solide Vertrauensgrundlage für die türkis-blaue Regierung, sagt OGM-Chef Wolfgang Bachmayer.

Wesentliche Ausnahmen sind Innenminister Herbert Kickl und Sozialministerin Beate Hartinger-Klein (beide FPÖ) mit Verlusten von sieben bzw. acht Punkten.

Der Vertrauensindex basiert auf einer Umfrage unter 804 Wahlberechtigten; entscheidend ist der Antwortsaldo "habe zu dieser Person Vertrauen/kein Vertrauen".

Der Rückgang bei Kickl erklärt sich laut Bachmayer mit einer zunehmend geteilten Haltung der ÖVP-Wähler. Dies könnte mit der BVT-Affäre zu tun haben, so der Meinungsforscher. Die Anhänger der Opposition lehnten Kickl seit geraumer Zeit ebenso geschlossen ab, wie die eigenen FPÖ-Wähler hinter dem Innenminister stehen.

Den Einbruch bei Sozialministerin Hartinger-Klein begründet Bachmayer mit der kritischen Auseinandersetzung um verschiedene Maßnahmen im Sozialbereich.

Den stärksten Vertrauenszugewinn unter den Regierungsmitgliedern verzeichnete seit März Finanzminister Hartwig Löger (ÖVP) mit plus 6 Punkten und einem Vertrauenswert von 15 Punkten, was den zweiten Platz hinter Kurz bedeutet. Zu den Aufsteigern gehören auch Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) mit plus 4 Punkten sowie Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) und Verteidigungsminister Mario Kunasek (FPÖ), die je 3 Punkte zulegten. Strache, Sobotka und Kunasek sind aber noch im Vertrauensminus.

Auffällig ist laut Bachmayer der Vertrauensverlust für SPÖ-Chef Christian Kern, während Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger sogar etwas besser bewertet wird als zuletzt ihr Vorgänger Matthias Strolz.

