Kurz kritisiert Regierung in Rom: "Angriff auf Autonomie Südtirols"

Herr Kurz weiß doch am besten, dass "alte Gesetze" durch neue ersetzt oder sogar für nichtig erklärt werden können. Warum die Aufregung?

Noch dazu, wo er doch froh ist darüber und daran arbeitet, dass sich "rechtes Gedankengut" zunehmend durchsetzt?

Er sieht sich ja auch als "Bund", der über die Länder bestimmen kann, Vertrag hin oder her. Er sieht es auch nicht für nötig an, mit eventuellen Vertragspartnern den Dialog zu suchen, ...



Was ihm recht ist, müsste er doch anderen auch zubilligen, nicht?

Oder geht's um kalkulierten Stimmenfang, denn er hat sich ja eingemischt?

Wählerstimmen da, Wählerstimmen dort, ... Darling of the masses.