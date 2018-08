Kurz am Kasberg: Sehr viel lächeln, etwas wandern und ein bisschen Politik

1500 Menschen waren am Samstag bei der "Bergauf"-Tour des Kanzlers dabei

Sebastian Kurz mit Thomas Stelzer, August Wöginger und den drei Wöginger-Kindern. Bild: Werner Kerschbaummayr

Es war die letzte Station der Bergauf-Tour von Bundeskanzler Sebastian Kurz – und sie begann mit einer Enttäuschung. Aus dem "Bergauf" wurde angesichts des Wetters nichts. Moderator und Einpeitscher Peter L. Eppinger übte sich in Zwangsoptimismus: "Die Wanderung führt von der Gondelstation zur Hütte."

Als Alternativprogramm war gemütliches Beisammensein auf der Sonnalm-Hütte vorgesehen. Doch gemütlich war aufgrund des Andrangs bald nichts mehr, schließlich wurde doch gewandert. Und so schüttelte der Kanzler mehrere hundert Hände, posierte für ähnlich viele Fotos und führte zahllose Gespräche. Viele andere wären wohl unruhig geworden, doch das Kurz’sche Lächeln blieb bis zum letzten Selfie freundlich. Zwar weniger breit, aber fast ebenso ausdauernd lächelnd an seiner Seite: Landeshauptmann Thomas Stelzer, der zwischendurch erleichtert schien, dass sich die Aufmerksamkeit doch großteils auf Kurz konzentrierte.

Nicht ganz unpolitisch

Die Tagespolitik sollte eigentlich im Tal bleiben, aber ganz ohne ging es doch nicht. Weder bei den Reden von Kurz, Stelzer, Klubobmann August Wöginger, Generalsekretär Karl Nehammer, der Landesräte Christine Haberlander und Max Hiegelsberger noch in den Gesprächen mit den Menschen. Denn die Mitwandernden nutzten die Gelegenheit, kurz mit dem Kanzler zu plaudern, ausgiebig. Für Kurz bedeutete das: viel Nicken, viel Freude über das Lob der Menschen, viel Betonung, dass man am Reformkurs festhalten werde. Eine Gruppe Demonstranten entlang der Wegstrecke, die ihrem Ärger über den 12-Stunden-Tag kundtat, konnte die gute Laune der Wanderer nicht trüben.

Unstimmigkeiten, die es in den vergangenen Wochen zwischen Kurz und Stelzer gegeben hatte – etwa bei den Themen Pflege und Kinderbetreuung –, blieben ebenfalls außen vor. Hat sich die Stimmung zwischen Bund und Land ähnlich dem Wetter schließlich doch gebessert? Stelzer dazu: "Der Regen am Morgen hat dem Land gut getan. Und während der gemeinsamen Wanderung hat das Wetter ausgehalten." Und so marschierte man Seite an Seite, hielt vor jedem Gipfel, der aus einer Wolke hervorlugte, für ein gemeinsames Foto und lächelte in jede sich bietende Kamera.

Es ging darum, Wohlfühlstimmung zu verbreiten – für die Mitglieder und für all jene, die es werden wollten. Denn, wie Eppinger mehrmals mit durchdringender Stimme ins Mikrofon rief: "Schließt euch unserer Bewegung an, ihr könnt hier gleich eure Namen eintragen."

Nach der Wanderung und nachdem Gulasch, Kasnockerl und Kistnbratl aus waren, leerte sich die Sonnalm. Das Team rund um Kurz verabschiedete sich, zurück blieb ein sehr zufriedenes, aber auch etwas fassungsloses Organisationsteam der Landes-VP: "Unglaublich, wie der Sebastian noch immer zieht."

