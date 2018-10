Kurz: Berechtigte Kritik an Kassenreform wird berücksichtigt

WIEN. Die Regierungsspitze hat sich von der teils massiven Kritik an der geplanten Kassenreform wenig beeindruckt gezeigt.

Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) Bild: APA

Man habe mit Widerstand gerechnet, sagten Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und Vizekanzler Heinz Christian Strache (FPÖ) im Pressefoyer nach dem Ministerrat am Mittwoch. Bei so großen Reformvorhaben sei immer mit Kritik zu rechnen, so Kurz. Deswegen hätten es auch Vorgänger-Regierungen nicht gewagt, dieses Vorhaben anzugehen. Wo die Kritik berechtigt sei, werde man diese berücksichtigen, so der Kanzler. Wo es aber nur um den Erhalt von Posten und Macht gehe, werde man die zwar Kritik zulassen, sich davon aber nicht beeindrucken lassen.

Auch Strache zeigte sich vom Widerstand gegen die Reform nicht überrascht und meinte ebenfalls, dass es vielen nur um die Eigen- und Machtinteressen gehe. Berechtigte Kritik werde man berücksichtigen, er sehe diese aber derzeit nicht.

Auch Verkehrsminister Norbert Hofer (FPÖ) zeigte sich von den kritischen Stimmen wenig beeindruckt, das sei bei großen Projekten normal. Auf die verfassungsrechtlichen Bedenken angesprochen meinte Hofer, er gehe davon aus, dass das Reformpaket vor dem Verfassungsgerichtshof standhalten werde.

Lesen Sie mehr darüber hier: Krankenkassen-Fusion: Oberösterreich verliert bis zu 764 Millionen Euro

Video: Die Regierung präsentiert eine Verfassungsreform: Künftig soll klar sein, für welche Gesetzesbereiche der Bund oder die Länder zuständig sind. Zu den Ländern wandern etwa die Kinder- und Jugendhilfe, die Standards sollen aber überall gleich hoch sein.

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema