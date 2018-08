Kritik an AUVA-Reform: "Kontraproduktiv"

WIEN/LINZ. Albert Maringer, Obmann der oberösterreichischen Gebietskrankenkasse, zweifelt am Paket.

"Die ganze Diskussion ist kontraproduktiv", sagt Albert Maringer, Obmann der oberösterreichischen Gebietskrankenkasse, zum Sparpaket für die Allgemeine Unfallversicherungsanstalt (AUVA). Es sei ein "Entlastungspaket für die Industrie", so Maringer. "Man sollte den Mut haben, das auch so zu nennen, wenn man es politisch will", sagt Maringer.

Wie berichtet, soll die AUVA bis 2023 rund 430 Millionen Euro einsparen und parallel dazu der von der Wirtschaft geleistete Unfallversicherungsbeitrag von 1,3 auf 0,8 Prozent (gemessen an der Lohnsumme des Arbeitnehmers) gesenkt werden. Im ersten Jahr soll die AUVA ab 2019 zirka 100 Millionen Euro in der Verwaltung einsparen. Rund 300 Millionen sollen in weiterer Folge dadurch gespart werden, dass die AUVA künftig keine Entgeltfortzahlung für Arbeitnehmer in Klein- und Mittelbetrieben nach Unfällen mehr erbringen muss und auch so genannte versicherungsfremde Leistungen (wie etwa für Freizeitunfälle) entfallen sollen. Diese Kosten sollen künftig in erster Linie auf die Gebietskrankenkassen abgewälzt werden, in welcher Form ist allerdings noch völlig unklar.

"Dem Gesundheitssystem wird dadurch in jedem Fall Geld entzogen", kritisiert Maringer. Er widerspricht auch dem Argument, dass die AUVA ohnehin Kosten loswerde, für die sie gar nicht zuständig sei. "Jeder Arbeitsunfall, bei dem die Behandlung nicht länger als vier Wochen dauert, wird ohnehin schon jetzt von den Gebietskrankenkassen übernommen", sagt Maringer. Zudem sei die Liste der Arbeitsunfälle und berufsbedingten Krankheiten seit den 60er-Jahren unverändert – obwohl sich die Berufswelt und die daraus resultierenden gesundheitlichen Risiken seither massiv verändert haben.

Zurückhaltend kommentierte Hauptverbandschef Alexander Biach die von der Regierung vorgegebenen Einsparungsziele für die AUVA: Er denke, dass es möglich sein werde, bis 2023 Einsparungseffekte zu erzielen. Wie hoch diese sein könnten, darauf wollte er sich aber nicht festlegen.

