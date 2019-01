Krankenkassen neu: SPÖ warnt vor Millionenkosten

Gerade habe ich von einem Wiener gehört, der in Baden arbeitet und dort GKK versichert ist.



Er will nicht in NÖ "Prostata behandelt" werden (schlechte Erfahrung) sondern in Wien aber die Wiener GKK zahlt nicht, weil er in Baden angestellt ist und die NÖ GKK zahlt nicht, weil er in Wien behandelt wird.



Er zahlt lieber privat.



Diese Banditen-Funktionäre gehören auf den Mond geschossen