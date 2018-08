Köstinger: "Wir müssen über die Zumutbarkeitsbestimmungen reden"

WIEN. Die ÖVP-Ministerin im Interview über Klimaziele, Asylwerber und den EU-Rat in Linz.

Ministerin Köstinger: "Linz wurde als Innovationsstandort ausgewählt" Bild: Gruber

Umweltministerin Elisabeth Köstinger wurde im Juli Mutter eines Sohnes. Nach zwei Monaten kehrt sie in den Politikbetrieb zurück. Mit Christoph Kotanko (OÖN) und Richard Wiens (SN) sprach sie über ihre kommenden Aufgaben.

OÖN: Wie lässt sich denn Politik und Familie vereinbaren?

Elisabeth Köstinger: Da geht es mir wie jeder Frau, das ist eine riesige Herausforderung, vor allem wegen meines Terminplans. Das funktioniert auch nur, weil mein Partner das hervorragend macht.

Haben Sie während Ihrer Abwesenheit die Politik beobachtet?

Ich habe in den letzten Wochen wirklich eine Auszeit genommen und die Zeit sehr intensiv mit meinem Kind verbracht. Wissend, dass der Herbst unfassbar stressig wird, vor allem wegen der EU-Ratspräsidentschaft. Ich habe den heißen Sommer für mich genützt.

Stichwort heißer Sommer – wo setzen Sie die Schwerpunkte in der Klimapolitik?

Wir haben die Klimastrategie beschlossen. Österreich hat einen Fahrplan bis 2030, wie man die Klimaziele erreicht. Ganz wichtig ist das Thema Mobilität, ein zweiter Schwerpunkt ist die thermische Sanierung – Gebäude sind ein wichtiger Emittent. Wir haben den "Raus-aus-Öl-Bonus" beschlossen, wer aussteigt, erhält 5000 Euro für den Einbau einer Heizung auf Basis erneuerbarer Energien.

Über den Sommer wurde das Standortentwicklungsgesetz heiß diskutiert. Wieso hat Ihr Ressort keine Stellungnahme veröffentlicht?

Wir haben unsere Position auf informellem Weg der Wirtschaftsministerin zugesandt. Ich bin zuversichtlich, dass in den nächsten Wochen einiges überarbeitet wird.

Es gibt Kritik von Experten, dass über das Gesetz die UVP ausgehebelt werden könnte?

Es geht um die Beschleunigung von Verfahren. Mir ist dabei die Verhältnismäßigkeit wichtig, aber auch, dass Umweltschutzanliegen nicht ausgehebelt werden.

Sie sind auch für Tourismus zuständig. Dort gibt es einen massiven Lehrlingsmangel. Wie sehen Sie die Entscheidung zur Abschiebung von Asylwerbern?

Es wäre wichtig, jene, die bereits asylberechtigt sind, stärker in die Lehre und den Beruf zu bringen. Da appelliere ich auch an alle, die in der Flüchtlingsbetreuung tätig sind. Mir erzählen viele Betriebe, dass ihnen bewusst Asylwerber angetragen werden. Man sollte auf jene fokussieren, die bereits einen Aufenthaltstitel haben.

Da gibt es aber das Problem, wie auch sonst im Arbeitsmarkt, dass viele in Wien sitzen und nicht in den Westen wollen.

Wir werden auch über Zumutbarkeitsbestimmungen reden müssen. Wir müssen aber auch klären, warum wir in der Gastronomie und im Tourismus so große Schwierigkeiten haben, Arbeitskräfte zu finden. Das fließt in den Masterplan ein, der gerade im Ministerium erarbeitet wird.

Im neuen EU-Budget sollen die Mittel für die Landwirtschaft gekürzt werden. Was wollen Sie dagegen unternehmen?

Wir werden eine breite Debatte darüber führen, welches Agrarmodell wir in der EU wollen. Wenn wir von den Bauern mehr fordern – Boden- und Wasserschutz –, können wir ihnen nicht die Mittel kürzen. Wenn Konsumenten und Gesellschaft in Europa höhere ökologische Standards und einen Beitrag der Landwirtschaft zum Klimaschutz erwarten, braucht man bei diesen niedrigen Produktpreisen einen Ausgleich.

Sie wollen das österreichische Agrarmodell auf die EU übertragen. Wo sind Ihre Mitstreiter?

Die Debatte ist auch in Deutschland intensiv. In anderen Ländern, wo man teilweise gar keinen Bauern mehr kennt, hat sich die Gesellschaft stark von der Landwirtschaft entfremdet. Bei uns ist das anders. Landwirtschaft ist aber der einzige vergemeinschaftete Politikbereich. Da ist es wichtig, für Verbesserungen zu kämpfen.

Der Chef der österreichischen Schweinebörse hat vorgerechnet, dass sich der Schweinepreis seit dem EU-Beitritt halbiert hat. Was antwortet man Bauern, die sagen, davon könne man nicht mehr leben?

Der Schweinemarkt ist ein sehr volatiler, damit haben die Züchter zu leben gelernt. Aber der Preis ist im letzten Zyklus unten geblieben. Dazu kommt, dass die Nachfrage nach Schweinefleisch sinkt. Anders als beim Rind ist es noch nicht gelungen, das Qualitätselement in den Preis zu integrieren. Setzt man gentechnikfreies Futter ein, erhöht das den Preis um 25 Prozent. Aber der Konsument zahlt das nicht, er greift zum Billigprodukt – auch in Österreich, wo der Bio-Anteil an der landwirtschaftlichen Produktion mehr als 20 Prozent beträgt, aber bei der Nachfrage nur acht Prozent.

Der informelle Energierat findet in Linz statt, was werden die großen Themen sein?

Vor allem die Speichertechnologie, da gibt es das "H2Future"-Projekt der voestalpine. Wenn es um Europas Unabhängigkeit in der Energieversorgung geht, ist die Wasserstofftechnologie, wenn sie ausgereift ist, eine große Chance. Deshalb haben wir Linz als Innovationsstandort ausgewählt.

Sie waren Kollegin von Othmar Karas. Soll er der VP-Spitzenkandidat bei der EU-Wahl sein?

Er hat angekündigt, sich mit der Entscheidung bis Ende des Jahres Zeit zu lassen. Othmar Karas ist aber mit Sicherheit einer der verdientesten Europapolitiker, die wir in Österreich haben.

Also wenn er will, sollte Karas der Kandidat sein?

Er stimmt sich mit dem Kanzler ab. Es wird eine gute Liste geben.

