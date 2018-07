"Könnten Sie von 150 Euro im Monat leben, Frau Ministerin?"

WIEN. Überleben mit 150 Euro im Monat – ist das möglich? Eine Gruppe mittelständischer Wirtschaftstreibender fordert Sozialministerin Beate Hartinger-Klein zur "150-Euro-Challenge" heraus.

Die Wettbedingungen sind einfach: Schafft die Ministerin es, einen Monat lang ohne fremde Hilfe von 150 Euro zu leben, spenden die Wirtschaftstreibenden ein Ministerinnengehalt in Höhe von 17.511 Euro an eine karitative Organisation, die Hartinger-Klein aussucht.

Die Ministerin muss im Rahmen der "150-Euro-Challenge" alle Ausgaben des täglichen Lebens von diesen 150 Euro bestreiten - außer ihre Wohnkosten. Anlass für die Challenge ist ein TV-Interview der Ministerin, in dem sie behauptet hatte, dass man als Bezieher der Mindestsicherung von 150 Euro leben kann: "Wenn man die Wohnung auch noch bekommt, dann sicher", waren die Worte der Ministerin - die OÖN berichteten.

"Eine Win-Win-Situation"

"Diese Äußerung hat uns - gelinde gesagt - erstaunt. 150 Euro ist wenig Geld. Immerhin geht es um Essen und Trinken für einen Monat. Ausgaben für Kleidung, private Fahrten, Kosmetik- und Hygieneartikel, Internet und Telefon kommen auch noch dazu. Ehrlich gesagt bezweifeln wir stark, dass die Ministerin tatsächlich weiß, wovon sie spricht", so Stefan Sengl, einer der Initiatoren der "150-Euro-Challenge".

Man wolle die Politik der Ministerin und der Bundesregierung einem "Reality-Check" unterziehen, so Sengl. Er sieht darin eine Win-Win-Situation: "Kommt die Ministerin mit 150 Euro aus, schaut dabei eine ansehnliche Spende für eine karitative Organisation ihrer Wahl heraus. Scheitert die Ministerin, überdenkt sie vielleicht die geplanten Einschnitte im Sozialsystem", so Sengl.

Private können sich beteiligen

Die Spendensumme von 17.511 Euro stellen die Wirtschaftstreibenden garantiert bereit. Privatpersonen, die die Initiative unterstützen wollen, können sich unter dieser Adresse am Wetteinsatz für die "150-Euro-Challenge" beteiligen. Die Herausforderung zur Challenge wurde am Sonntag via E-Mail an die Ministerin übermittelt.

Neben PR-Berater Stefan Sengl beteiligen sich unter anderem auch der Wiener Wirt Daniel Landau, die Startup-Beraterin Maria Baumgartner und der Sonnenstudiobetreiber Hans Arsenovic an der Initiative.

