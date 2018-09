Knackpunkt: Energie muss sauber sein und die Versorgung garantieren

LINZ. Der Wasserstoff als erneuerbare Energiequelle und die Sorge um die Versorgungssicherheit bei elektrischer Energie spielten die Hauptrollen beim informellen EU-Ministerrat in Linz.

Bild: VOLKER WEIHBOLD

Am Dienstagmittag beschlossen Österreichs Ratsvorsitzende, Elisabeth Köstinger, und der EU-Kommissar für Energie und Klimaschutz, Miguel Arias Canete, die Konferenz mit einer Pressekonferenz.

„Das ist eines der schwierigsten Themen in der Klimapolitik“, sagte Canete zum Thema Versorgungssicherheit. Es wird darüber verhandelt, mit welchen fossil betriebenen Kraftwerken der Übergang auf die erneuerbare Energie gesichert werden kann. Die Länder müssen die Energieversorger mit Fördergeld bei der Stange halten. Nur dann betreiben diese ihre alten Kraftwerke so lange, bis ausreichend klimaschonende Ersatzquellen einsatzbereit sind. Die EU-Kommission wolle eine Förderobergrenze festlegen, damit in der angestrebten Energieunion ,faire Bedingungen herrschen.

Der Spanier lobte Österreich für seine Initiative pro Wasserstoff. Das sei international der Startschuss dafür, mehr Mittel in die Erforschung und Anwendung dieser erneuerbaren Energiequelle zu investieren. Die Vertreter von 25 Ländern haben die Initiative Österreichs bereits unterschrieben, sagte Ministerin Köstinger, zwar nicht alle EU-Mitglieder, jedoch auch Efta-Staaten, die ebenfalls in Linz vertreten waren.

Proteste und Statements

Begleitet wird das Treffen von Protesten von Umweltschützern, die eine drastische Reduktion der Subventionen für Kohle-, Gas- und Atomkraftwerke fordern.

Als gegen 8.15 Uhr die Minister bzw. ihre Delegationen beim Eingang zum Design Center nacheinander eintrafen, gab es keine Schaulustigen, weil der Platz vor dem Design Center weiträumig abgesperrt war. Dafür warteten rund 30 von insgesamt 132 akkreditierten Journalisten auf die Politiker und Beamten und erhielten einige Statements. Gastgeberin, Österreichs Umweltministerin Elisabeth Köstinger, sagte: „Wir haben gestern bereits eine High Level Konferenz zu diesem Thema abgehalten, mit Top-Wissenschaftern und Unternehmen“, verwies sie auf die Expertenkonferenz am Montag in der voestalpine Stahlwelt: „Und wir machen unter der österreichischen Ratspräsidentschaft eine Wasserstoff-Deklaration. Da geht es vornehmlich darum, einen Pakt zustande zu bringen zwischen den politischen Institutionen, Unternehmen und unterschiedlichen Mitgliedstaaten der Europäischen Union, um stärker in die Wasserstoff-Technologie zu investieren, um sie voranzutreiben und auszubauen.“ Man versuche, so viele Staaten wie möglich dazu zu bringen, die Deklaration zu unterzeichnen.

Alle anderen Minister und Mitarbeiter waren weniger gesprächig. Nur EU-Kommissar Miguel Arias Canete gab ein kurzes Statement ab.

Video: Pressekonferenz zum Treffen der Energieminister

Greenpeace-Aktivisten empfingen die Energieminister mit einem 112 Quadratmeter großen Transparent, das sie an einem gegenüberliegenden Hotel entrollten. Die Botschaft darauf lautete: „Stoppt Gelder für Kohle, Gas und Atom“.

(OÖN/az)

Greenpeace fordert ein Ende der Kapazitätsmechanismen. Begründet würden die Milliarden-Subventionen für Kohle-, Gas- und Atomkraftwerke mit möglichen Energie-Engpässen in Zukunft, dieses Szenario sei jedoch ausgeschlossen, meinen die Umweltschützer. Schon jetzt werde mehr Strom produziert als genutzt. Die Umweltschutzorganisation fordert daher von den Energieministern der EU eine starke Regulierung und Reduktion der staatlichen Förderungen.

Auch nach Ansicht von Global 2000 ist die derzeitige Position der Energieminister "absolut unvereinbar mit unseren Klimazielen, verlängert klimaschädliche Kohlesubventionen und gefährdet damit den Übergang zu einem sauberen Energiesystem". Begrüßt wird jedoch, dass sich Köstinger bereits letzte Woche gegen Subventionen für Kohleverstromung in Europa ausgesprochen habe.

Video: Michael Strasser, Pressesprecher der Bundesministerin Elisabeth Köstinger, spricht über die Vorbereitungen und den Ablauf des Ministertreffens.

Am gestrigen Montagabend war beim Gala-Dinner in den Redoutensälen für 210 Politiker und Gäste aufgekocht worden. Am Nachmittag hatte die Experten-Konferenz in der voestalpine Stahlwelt stattgefunden. Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) unterschrieb die von Österreichs Ratspräsidentschaft vorgelegte Wasserstoff-Initiative zur Förderung dieser Technologie in den Bereichen Speicherung, Transport und Industrie. Heute dürften fast alle EU- und EWR-Staaten dieser Initiative beitreten. Nur Großbritannien, Dänemark und Norwegen wollen das offenbar nicht tun. voestalpine-Chef Wolfgang Eder berichtete gestern über die Wasserstoff-Pilotanlage für die Stahlerzeugung. Es gehe um das Erforschen echter "Breakthrough-Technologien". Köstinger warb für Österreich, wo 70 Prozent des Stroms aus erneuerbaren Energieträgern kommen: "Wir bieten anderen Mitgliedsstaaten unser Know-how gerne an." Stelzer appellierte an die Energiepolitik, dass die energieintensive Industrie in Europa wettbewerbsfähig bleiben müsse.

Auf dem Tummelplatz in der Linzer Altstadt gab es gestern Abend eine kleine, friedliche, von mehreren Organisationen veranstaltete Kundgebung, bei der die Politik aufgefordert wurde, etwas gegen die Klimakrise zu tun. Auch die Grünen und die Sozialistische Jugend waren dort vertreten.

Video: Anlässlich des Treffens der EU-Energieminister in Linz war Energie- und Umweltministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) zu Gast im "Oberösterreich heute"-Studio.

Video: In der Pressekonferenz gaben Köstinger und EU-Kommissar Canete bekannt, dass mit dem "Clean Energy Package" der Umstieg auf saubere Energie EU-weit gesichert werden soll:

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema