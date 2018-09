Kindergarten: Eltern zahlen im Schnitt 65 Euro

LINZ. Die Kosten für die Kindergarten-Nachmittagsbetreuung belasten die Eltern im Schnitt mit 65 Euro pro Monat, ergab die Evaluierung des Landes. Das Angebot hat sich nur in wenigen Gemeinden geändert.

Wie teuer kommen die Kindergarten-Nachmittagsgebühren den oberösterreichischen Eltern? Das war ein Teil der Kindergarten-Befragung in den Gemeinden, deren Details Bildungslandesrätin Christine Haberlander (VP) heute Mittag präsentierte. 842 Kindergärten (86 Prozent) haben bei der landesweiten Befragung geantwortet.

Herausgekommen ist: pro Kind und Monat zahlen die Eltern im Schnitt 65 Euro. Der Tarif ist nach Nachmittagen (zwei, drei oder fünf Nachmittage pro Woche) und nach Einkommen gestaffelt.Für 13.207 Kinder gibt es aus den Gemeinden Angaben. Mehr als die Hälfte sind „Höchstbeitragszahler“, in Summe betrifft das 7357 Kinder.

Für 20,7 Prozent ist der maximale Betrag von 110 Euro zu entrichten. Für 1289 Kinder wird der jeweilige Mindestbeitrag bezahlt: 21 Euro für zwei Nachmittage, 29 Euro für drei und 42 Euro für fünf Nachmittage. Rund fünf Prozent sind von der Gebühr befreit.

In 96 Prozent der Gemeinde sei, wie die OÖNachrichten berichteten, das Angebot gleichgeblieben, was die Öffnungstage und Zeiten betrifft. Nur in zwölf Gemeinden kam es zu einer Änderung bei den geöffneten Nachmittagen, so Haberlander: in acht Gemeinden wurde die Zahl der geöffneten Nachmittage reduziert, in vier Gemeinden erhöht.

Die zahl der Gruppen wurde aber von Oktober bis April um 4,3 Prozent reduziert. Denn rund 20 Prozent der Kinder, die am Nachmittag betreut wuren ab- bzw, für weniger Nachmittage umgemeldet.

