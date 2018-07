Kinderbetreuung: Sechs Länder gegen den Bund

LINZ / WIEN. Stellungnahme: Bundes-Plan für Finanzierung "völlig praxisfern".

Ausbau der Kindergärten: Länder-Widerstand gegen ministerielle Vorgaben Bild: VOLKER WEIHBOLD

Statt 140 nur noch 110 Millionen Euro Bundes-Beitrag für den Ausbau der Kinderbetreuung, eine Verquickung mit einem "Kopftuchverbot", zu starre Kriterien für die Mittelvergabe: in den Hauptpunkten ihrer Kritik am Entwurf von Familienministerin Juliane Bogner-Strauß (VP) zur geplanten neuen Bund-Länder-Vereinbarung waren sich die meisten Länder schon einig. Im Burgenland, das derzeit den Vorsitz der Landeshauptleute-Konferenz innehat, wurde bis gestern eine Stellungnahme an das Ministerium koordiniert.

Harsche Kritik kam, wie berichtet, auch von VP-Landeshauptmännern, wie dem Vorarlberger Markus Wallner und Oberösterreichs Thomas Stelzer: auf eine gemeinsame Position geeinigt haben sich gestern sechs Länder: Burgenland, Kärnten und Wien (SP-geführt), sowie auch Oberösterreich, Steiermark und Vorarlberg – wo es ÖVP-Landeshauptleute gibt. Sie sprechen sich "entschieden gegen die geplante Kürzung der Bundesmittel aus". Die drei VP-dominierten Länder Niederösterreich, Salzburg und Tirol haben sich der vom Burgenland initiierten Stellungnahme nicht angeschlossen.

"Zwang ist abzulehnen"

In der oberösterreichischen Stellungnahme sind gleich etliche "problematische Punkte" angeführt. Dabei wird insbesondere auch kritisiert, dass eine Nicht-Erfüllung von Vorgaben auch die Rückzahlung von Bundesmitteln zur Folge haben könnte: "Die regionale Bedarfsplanung muss berücksichtigt werden".

"Ziele in diesem Zusammenhang können keine Muss-Bestimmung sein", dabei könne es auch "keine Rückforderung der Bundesmittel geben", so die klare Landes-Forderung. Dabei wird von Oberösterreich konkret genannt: eine Erhöhung der Betreuungsquote um zwei Prozent (wie im Bundes-Entwurf vorgesehen) "kann nicht erzwungen werden und ist in einem Flächenbundesland wie Oberösterreich nicht umsetzbar". Das widerspreche auch der grundsätzlichen Richtung, den Ausbau der Kinderbetreuung "bedarfsorientiert" zu gestalten. "Wirkungskennzahlen zur Sprachförderung" zu verordnen, sei ebenfalls abzulehnen, so das Land. Genauso wenig könne verordnet werden, dass die Zahl außerordentlicher Schüler um 20 Prozent sinkt: "Das kann im Kindergarten nicht gesteuert werden.

Die Kriterien, um überhaupt Bundesgelder zu bekommen, sind völlig praxisfern und müssen zurückgenommen werden – "nicht erreichbare Zielvorgaben, überbürokratisierte Regelungen und zwanghaft anmutende Kontrollinstrumente sind nicht zielführend", heißt es auch in der Stellungnahme der sechs Länder.

