Kinderbetreuung: Ministerin will nach Länder-Kritik "Kompromisse prüfen"

WIEN. Bundesbeitrag für Kinderbetreuung: Länder fordern mehr Geld und weniger Vorgaben.

Neue Betreuungsplätze und deren Finanzierung: Konfliktstoff zwischen Ländern und Bund Bild: Weihbold

Im Bund-Länder-Streit um den Ausbau der Kinderbetreuung wolle das Familienministerium "etwaige Kompromisse prüfen", reagierte der Sprecher von Ministerin Juliane Bogner-Strauß (VP) gestern auf die scharfe Stellungnahme von sechs Bundesländern. Diese werde nun "gesichtet", man sei nicht auf den bisherigen Entwurf "festzementiert", hieß es aus dem Familienministerium.

Die zehnseitige Stellungnahme, die vom Burgenland (das derzeit den Vorsitz der Landeshauptleutekonferenz innehat) koordiniert wurde, wird von Oberösterreich, der Steiermark und Vorarlberg (VP-geführte Länder) sowie Kärnten und Wien (SP-geführt) mitgetragen. "Abgesprungen" waren Niederösterreich, Salzburg und Tirol. Letztere verwiesen auf eigene Stellungnahmen: "Dass wir uns nicht angeschlossen haben, ändert nichts an unserer ablehnenden Haltung gegenüber dem Vorschlag des Bundes", verlautete die zuständige Salzburger Landesrätin Andrea Klambauer (Neos). Man wolle sich aber nicht an "Polemik" beteiligen. Ähnlich äußerte sich die Tiroler Landesrätin Beate Palfrader (VP).

"Unrealistische Vorgaben"

In der gemeinsamen Stellungnahme der sechs Länder kritisieren diese vor allem geplante Mittelkürzungen durch den Bund, "unrealistische Zielvorgaben" und nicht zuletzt auch die Verbindung mit dem Thema Kopftuchverbot für Kinder. Die Bundesregierung wird daher aufgefordert, die Länder "auch in Zukunft mit dem gleichen Engagement wie bisher zu unterstützen und von einer Mittelkürzung Abstand zu nehmen".

Vor allem für das Gratiskindergartenjahr sollen "mindestens gleich viel" an Bundesmitteln zur Verfügung stehen. Die vorgeschlagenen Mindestprozentsätze für die Verwendung (mindestens 33 Prozent für den Ausbau, mindestens 22 Prozent für die sprachliche Frühförderung) werden als nicht zielführend angesehen.

Die vorgeschlagenen "Zielzustände" seien unrealistisch und würden großteils nicht im Einflussbereich der Länder liegen. So sei etwa die Anhebung der Betreuungsquote pro Bundesland um einen jährlichen fixen Anteil von zwei Prozent nicht an den konkreten Bedarf angelehnt. Auch fixe Zielvorgaben bei der Sprachförderung seien unrealistisch.

Was das geplante Kopftuchverbot betrifft, vermissen die Länder eine eingehende Prüfung der Verfassungskonformität. Auch sei die Relevanz des Verbots in der Praxis "nicht ersichtlich". Der Entwurf würde auch nahelegen, dass in elementaren Bildungseinrichtungen nur noch Deutsch gesprochen werden dürfe. Dies wies das Bildungsministerium zurück.

Auch die Opposition hat ihre Kritik an den Kürzungen beim Ausbau der Kinderbetreuung bekräftigt. In einer Aussendung meinte die frühere Frauenministerin Pamela Rendi-Wagner (SP), Familienministerin Bogner-Strauß sei "realitätsfremd". Auch die Neos zeigten sich verärgert und forderten "Planungssicherheit" für die Länder und Gemeinden.

Länder gegen Bund: die Streitpunkte

Kürzung der Bundesmittel: Statt 140 sollen nur noch 110 Millionen Euro vom Bund für den Ausbau der Kinderbetreuungseinrichtungen zur Verfügung gestellt werden.

Die Betreuungsquote soll dabei jährlich um zwei Prozent steigen; die Länder nennen diese verpflichtende Vorgabe „unrealistisch“.

„Wirkungskennzahlen“ bei der Sprachförderung sollen „verordnet“ werden, das lehnen die Länder als „unrealistisch“ ab. Der Entwurf des Familienministeriums lasse auch offen, ob der Bund die Ausbildung für die sprachliche Frühförderung zur Verfügung stellt. Für zusätzliche Fortbildung des Betreuungspersonals fehlen den Ländern auch Informationen, wer die Kosten trägt.

Als „überschießend“ wird auch die Informationspflicht gegenüber dem Bund, etwa über die Ergebnisse von Inspektionen, gewertet.

Die Verbindung der Finanzierungs-Vereinbarung mit einem Kopftuchverbot in den Kindergärten lehnen die Länder als „nicht relevant für die pädagogische Praxis“ ab.

