Kickl will Asylprüfung auf Schiffen im Mittelmeer

WIEN. Vorstoß beim EU-Afrika-Ministertreffen in Wien.

Dimitris Avramopoulos, Matteo Salvini und Herbert Kickl (v.l.) Bild: APA

In der Diskussion um die Machbarkeit von Asylzentren – oder so genannten "Anlandungsplattformen" – in Nordafrika preschte FP-Innenminister Herbert Kickl am Freitag vor. Am Rande des EU-Afrika-Ministertreffens in Wien regte der amtierende Ratsvorsitzende an, Asyl-Schnellprüfungen bereits an Bord von Rettungsschiffen im Mittelmeer durchzuführen.

Kickl schlug bei einer Pressekonferenz mit seinem italienischen Amtskollegen Matteo Salvini (Lega) vor, "dass man die Schiffe gleich benutzt, um die Überprüfungen auf Schutzbedürftigkeit durchzuführen. Das hat nebenher den Vorteil, dass die Schiffe für weitere Schleppereien aus dem Verkehr gezogen werden." Außerdem würden es dann nur noch zehn statt 100 Personen auf europäischen Boden schaffen, betonte er.

Auf die Frage nach der Unterstützung für seinen Vorschlag meinte Kickl: "Nachdenken ist nicht verboten." Salvini äußerte Unterstützung für den Vorschlag – fügte aber ironisch hinzu: "Da könnte man angeklagt werden, dass man Personen gefangen hält."

Differenzen mit EU-Kommissar

In der Frage der Asylcamps in Afrika gab es Differenzen zwischen Kickl und EU-Migrationskommissar Dimitris Avramopoulos. Der Grieche bekräftigte, dass die Errichtung von Ausschiffungsplattformen in Afrika "unmöglich" sei, weil kein Land zugestimmt habe.

Beim gemeinsamen Auftritt verkniff sich Kickl offene Kritik am EU-Kommissar, den er dafür beim späteren Auftritt mit Salvini umso heftiger angriff. Er glaube nicht, dass "es gescheit ist, wenn man als eines der wichtigsten Sprachrohre der EU einen solchen Satz in die Öffentlichkeit bringt", kritisierte Kickl. Dies könne nämlich in Afrika "fälschlicherweise" so verstanden werden: "Wenn die das sagen, dann brauchen wir keine Anstrengung. Man soll nicht so tun und afrikanische Staaten aus einer Verpflichtung entlassen."

Schlagabtausch mit Asselborn

Zu einem verbalen Schlagabtausch kam es zwischen Salvini und Luxemburgs Innenminister Jean Asselborn, der meinte, dass die alternde Bevölkerung mehr Zuwanderung brauche. Salvini sagte: "Ich arbeite lieber dafür, dass die italienischen Jugendlichen mehr Kinder in die Welt setzen, weil ich keine neuen Sklaven will."

Asselborn konterte mit einem Verweis auf die vielen Italiener, die nach Luxemburg eingewandert sind, "weil ihr nicht für eure Kinder sorgen konntet". Daraufhin knallte der Sozialdemokrat seinen Kopfhörer auf den Tisch und rief: "Merde alors." (Scheiße noch einmal.)

