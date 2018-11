Kickl im BVT-Ausschuss: "Es ist kein Verschulden, das mein Haus betrifft"

WIEN. Opposition konfrontiert den Innenminister dennoch mit mehreren Widersprüchen.

Kickl will in der Affäre „nur punktuell informiert“ worden sein. Bild: APA

"Ich kann versichern, dass heute nur sicherheitsüberprüfte Beamte anwesend sind." Mit einer an die Medienvertreter gerichteten Entschuldigung eröffnete Vorsitzende Doris Bures (SP) gestern den zwölften Sitzungstag im BVT-Untersuchungsausschuss. Bis dahin hatte ausgerechnet vor jenem Gremium, das einen Geheimdienst mit dem Schwerpunkt Extremismus-Beobachtung prüft, ein Security-Mitarbeiter aus dem Neonazi-Milieu seinen Dienst versehen.

Mit Herbert Kickl (FP) war erstmals der Letztverantwortliche in der Affäre am Wort. Der Innenminister wies dabei alle Vorwürfe der Opposition zurück. Er habe zwar das Konvolut mit Anschuldigungen gegen BVT-Beamte, das für ihn "in Richtung Dirty Campaigning" gegangen sei, seit Monaten gekannt. Der Staatsanwaltschaft vorgelegt habe das Papier aber sein Generalsekretär Peter Goldgruber. Von dem er auch "meist im Nachhinein und punktuell" informiert worden sei. Nie sei es ihm um eine Umfärbeaktion gegangen. Auch der Auftrag, im Geheimdienst "aufzuräumen", wie es in einer Tagebuchnotiz von Staatsanwältin Ursula Schmudermayer heißt, sei "so nicht gesagt worden", betonte Kickl.

Für die Opposition blieb der Innenminister angesichts diverser Widersprüche rücktrittsreif. Tatsächlich hat Kickl in einer parlamentarischen Anfrage nicht erwähnt, dass er Ursula Ria P., eine der vier Belastungszeugen, im FP-Klub empfangen hat. Kickl gestern dazu: Er habe P.s Vorwürfe zu Reisepässen und sexueller Belästigung bereits gekannt und sei bald gegangen, weil das Gespräch "für mich nicht mehr interessant war".

Kai Jan Krainer (SP) und Peter Pilz ("Jetzt") warfen dem Minister vor, in der Öffentlichkeit jede Beschädigung des BVT durch die Affäre in Abrede gestellt zu haben, obwohl der Ausschluss aus dem internationalen Netz an Geheimdiensten angedroht worden sei.

Laut wurde es, als Pilz auf die Aussage von BVT-Chef Peter Gridling verwies, der beklagt hatte, dass Goldgruber von ihm die Namen von verdeckten Ermittlern in Burschenschaften wissen wollte. Er sei bei dem Gespräch nicht dabei gewesen. Und es sei "eine wirkliche Unterstellung", ihm vorzuwerfen, "zum Amtsmissbrauch zu greifen und das Leben von Ermittlern zu gefährden, um Rechtsradikale zu schützen", sagte Kickl. Pilz kündigte dennoch an, den Verdacht des Amtsmissbrauchs von der Justiz prüfen zu lassen.

Widerspruch aus dem eigenen Haus kam von Michaela Kardeis. Anders als Kickl bestätigte die Generaldirektorin für die öffentliche Sicherheit, dass die Leiterin des BVT-Extremismusreferats, Sibylle G., von der Ressortspitze aus Misstrauen in die Frühpension gedrängt werden sollte.

„Holzhammer“

Unterstützung für Peter Goldgruber in einem heiklen Punkt kam gestern im BVT-Ausschuss von der Generaldirektorin für die öffentliche Sicherheit. Michaela Kardeis konnte nicht bestätigen, dass der Generalsekretär des Innenministeriums bei BVT-Chef Peter Gridling in einem Sechs-Augen-Gespräch die Namen von verdeckten Ermittlern angefordert habe. Was Gridling im Ausschuss behauptet hat.

Bestätigt wurde die Darstellung von Sibylle G. Die Leiterin des Extremismusreferats hatte Mobbing beklagt. Kardeis räumte im Umgang mit G., der sie die Frühpensionierung oder die Versetzung in das Sportreferat angeboten habe, Fehler ein („Das war eher die Holzhammer-Methode“). Der Hintergrund sei gewesen, dass Goldgruber, aber auch Herbert Kickls Kabinettsmitarbeiter Udo Lett der Referatsleiterin wegen der NS-Liederbuchaffäre misstraut hätten. Goldgruber, der ein derartiges Gespräch abstreitet, soll ihr gegenüber beklagt haben, dass G. seit über zwei Jahren von den Liederbüchern gewusst und diese gezielt im NÖ-Wahlkampf hinaus gespielt habe.

