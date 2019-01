Kickl gegen Moser: Minister streiten um Betreuung von Asylwerbern

WIEN. Innenminister klagt über Blockade seiner geplanten Betreuungs- und Beratungsagentur

Die ehemaligen Parteifreunde Josef Moser (heute VP) und Herbert Kickl (FP) finden derzeit kaum freundliche Worte füreinander. Bild: APA/GEORG HOCHMUTH

Zwischen Innenminister Herbert Kickl (FP) und seinem Amtskollegen im Justizressort, Josef Moser (VP), ist das ausgebrochen, was in dieser Koalition eigentlich aus dem Drehbuch verbannt worden ist – ein offener Konflikt.

Der Anlass: Kickl will ab Mitte 2020 die Betreuung von neu eintreffenden Asylwerbern zentral über eine Bundesagentur organisieren und bereitstellen. Die Betreuung wird derzeit großteils von den Ländern bezahlt und teilweise von Hilfsorganisationen übernommen. Bundesunterkünfte werden vom privaten Anbieter ORS betrieben und versorgt.

Auch die Rechtsberatung von Asylwerbern in den beiden Instanzen soll dann von Kickls "staatlicher GmbH" kommen. NGOs wie Volkshilfe oder Diakonie, die bisher beraten haben, wären damit ausgebootet. Kritiker sehen dadurch die Unabhängigkeit der Rechtsberatung in Gefahr.

Für Kickl geht es um "ein verstärktes Maß an Kontrolle" im Asylverfahren, damit um mehr Effizienz und geringere Kosten. Schließlich fahre etwa ORS "schöne Gewinne" ein, die das Ministerium nicht verfolge. Hinzu komme, dass man mit der vereinheitlichten Rechtsberatung auch die Asylverfahren beschleunigen könne, wie Peter Webinger, Chef der neu gegründeten Sektion 5 für Fremdenwesen, anmerkte. Schließlich seien derzeit 30.000 Fälle in der zweiten Instanz gerichtsanhängig, also in der Zuständigkeit von Justizminister Moser.

Genau dort sieht sich Kickl in seinen Agenturplänen ausgebremst. "Ein Gleichschritt mit dem Justizressort war nicht möglich", kritisierte der Innenminister. Nachsatz: "Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben." Mosers Argument, dass sein Haus zu wenig eingebunden worden sei, wies Kickl zurück. Der Justizminister hätte dort, wo man selbst zuständig ist, bei der Rechtsberatung in zweiter Instanz, "auch selbst prüfen können".

Moser wies die Vorwürfe per Aussendung zurück: Der Innenminister habe die Verträge mit den NGOs und mit ORS "ohne vorherige Evaluierung und Kostenabschätzung" kündigen wollen. Trotz mehrmaliger Urgenz habe man keine Unterlagen, "keine Kosten-Nutzen-Rechnung, keine Wirkungsfolgenabschätzung", erhalten. "Ich stehe für eine nachhaltige, nachvollziehbare und auf Rechtsgrundsätzen basierende Politik", so Mosers süffisanter Schlusssatz.

Lösung bis März

An der Koalitionsspitze war man um Streitschlichtung bemüht. "Im Regierungsprogramm ist eine Reform der Rechtsberatung festgeschrieben", erklärten die Regierungskoordinatoren Gernot Blümel (VP) und Norbert Hofer (FP).

Man habe sich darauf verständigt, "dass Justiz- und Innenministerium bis März einen gemeinsamen Vorschlag zur Reform ausarbeiten und dieser ebenfalls im März im Ministerrat beschlossen wird". Klar sei, dass die Rechtsberatung im Asylbereich eine staatliche Agentur übernehmen werde.

"Begehrlichkeiten einiger Länder"

Eine klare Absage erteilte Innenminister Kickl „den Begehrlichkeiten einiger Landeshauptleute“, die etwa beim humanitären Bleiberecht Mitsprache im Asylverfahren einfordern.

Auch ein Lehrverhältnis sei kein Hinderungsgrund für Abschiebungen, wies Kickl die zuletzt auch von OÖ-FP-Chef Manfred Haimbuchner geteilte Ansicht zurück, man solle den Lehrabschluss abwarten.

Im Vorjahr hat Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner (VP) gefordert, das humanitäre Bleiberecht zur Landeskompetenz zu erklären. Anlassfall war der Versuch, eine gut integrierte Jungfamilie abzuschieben, im Zuge dessen die schwangere Mutter kollabierte. Kickl verteidigte nun das Vorgehen seiner Beamten als „rechtmäßig“. Dem Festnahmeauftrag sei eine rechtskräftig negative Entscheidung zugrunde gelegen.

