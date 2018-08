Kern will die SPÖ erneuern und "lustvoll über die Politik streiten"

WIEN. Parteitag Anfang Oktober in Wels. Van der Bellen als Vorbild für nächste Nationalratswahl.

Nach dem Verlust des Kanzleramts möchte SPÖ-Chef Christian Kern die Partei als "Vertreter des progressiven, toleranten Lagers" positionieren. Bild: VOLKER WEIHBOLD

Wenn man aus dem Klubvorstandszimmer der SPÖ nach rechts schaut, ist das Bundeskanzleramt ganz nah. Realpolitisch ist Christian Kern davon weit entfernt: ÖVP und FPÖ haben eine stabile Mehrheit, der nächste gesetzliche Wahltermin ist 2022.

Dass der Weg zur Rückeroberung des Ballhausplatzes lang wird, ist dem SPÖ-Chef klar. Er möchte die Zeit für den Neuaufbau der Partei nutzen. "Mein Ziel ist es nicht, die nächste Umfrage zu gewinnen, sondern die Sozialdemokratie als gestaltende Kraft in Österreich und Europa zu erhalten", sagte Kern am Mittwoch bei einer Pressekonferenz in Wien.

Dafür gibt es mehrere Ansätze – ein neues Grundsatzprogramm (das derzeitige stammt aus 1998), eine Organisationsreform, eine Mitgliederbefragung und den Vorsatz, die Partei zu öffnen und zu beleben: "Wir wollen lustvoll über die Politik streiten" (Kern).

Künftig gibt es z. B. neue Auswahlkriterien für Mandatare und ein Zeitlimit für Funktionen.

36.500 Mitglieder nahmen an der Befragung teil, 86 Prozent waren für die neuen Leitlinien. Die Vorschläge zur Organisationsreform wurden von mehr als 72 Prozent bejaht. "Die breite Zustimmung zeigt, dass die SPÖ auf dem Weg zum Reformparteitag sehr gut unterwegs ist", betonte Kern.

Wels, die Stadt von "Plan A"

Der Parteitag ist am 6. und 7. Oktober in Wels – in jener Stadt, in der er noch als Kanzler am 11. Jänner 2017 seinen "Plan A" präsentierte.

Was soll der Mehrwert der erneuerten SPÖ sein? "In unserem Land muss jeder eine Chance auf ein geglücktes Leben haben", das unterscheide die SPÖ von anderen Parteien, erklärte Kern. Die Sozialdemokratie sei ein "Verfechter einer toleranten und weltoffenen Gesellschaft", diese Prinzipien kämen zunehmend unter Druck. "Unsere Antwort ist, dass wir uns für die Kooperation und das Gemeinsame einsetzen."

Die schwarz-blaue Bundesregierung tue das nicht, meinte der Ex-Kanzler und nannte als negative Beispiele Mieten, Arbeitsmarkt, Bildung, Frauenpolitik.

Alexander Van der Bellen ist das erklärte Vorbild. Was ihm bei seiner Wahl gelungen ist, soll bei der nächsten Nationalratswahl auch die SPÖ schaffen, indem sie sich als "Vertreter des progressiven, toleranten Lagers" positioniert.

Einer Koalition mit der FPÖ erteilt der SPÖ-Chef weiterhin eine Absage: "Es gibt absolut keinen Anhaltspunkt, um auf Bundesebene mit dieser FPÖ gemeinsame Sache zu machen. Wir erleben jeden Tag Grenzüberschreitungen. Für mich ist der Rubikon schon mehrfach überschritten worden."

Rotes Ökostrom-Modell gegen die Klimakrise

„Aus aktuellem Anlass“ hob Christian Kern bei der Pressekonferenz den Klimawandel hervor. Er schlug als erste Maßnahme ein Konzept für den massiven Ausbau der erneuerbaren Energie vor: „Das lässt sich rasch umsetzen. Es geht nur darum, Lobby-Interessen zu überwinden“ und Klimapolitik nicht nur aus Sicht der Wirtschafts- und Landwirtschaftsinteressen zu sehen. Die CO2-Emissionen könnten durch eine andere Stromgewinnung abnehmen. Dazu müssten die Förderungen umgestellt werden; „unwirtschaftliche Technologien“ (Biogas, Biomasse) würden nicht mehr subventioniert. Energie aus Wind und Wasser hätte Vorrang. Durch koordinierte Maßnahmen könnte der Eigendeckungsgrad von Strom von 84 auf 100 % steigen

