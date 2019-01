Kern über Kurz: "Bestes Marketing, das ich je sah"

So schaut das PRODUKT aus das Kurz zugegeben perfekt vermarktet!



Wen aber interessiert schon perfektes MARKETING??



DAS PRODUKT muss passen, stimmen!



https://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/Steuerreform-Hohe-Sozialabgaben-belasten-vor-allem-Kleinverdiener;art385,3090252



Kommt mir so vor wie Leute,

die den Wein kaufen, weil die Vignette so toll designd ist = tolles Marketing,

ABER der Wein in der Flaschn stoppelt und säuerld!