Kern: „Regierung nimmt Demokratie nicht ernst“

WIEN. SPÖ-Chef übte Kritik im ORF-Sommergespräch.

Bild: APA/HERBERT NEUBAUER

„Die Bundesregierung nimmt die Demokratie und den Rechtsstaat nicht gebührend ernst, so wie es notwendig wäre“, sagte SPÖ-Chef Christian Kern am Montagabend beim ORF-Sommergespräch. Er kritisierte, dass die ÖVP/FPÖ-Koalition mit Spaltung und mit Sündenböcken wie etwa Ausländern und Sozialversicherungs-Mitarbeitern arbeite.

Zuvor war Kern mit seinen in Deutschland getätigten Aussagen konfrontiert worden, wonach es in Österreich eine „lupenrein rechtspopulistische bis rechtsdemagogische Regierung“ gebe. Natürlich bestehe die Regierung nicht aus Nazis, sagte Kern: „Aber die Empörungsschwelle wird laufend verschoben.“ Die Gefahr sei, dass man so eine Spirale nicht mehr stoppen könne.

Beim Thema Migration bekannte sich Kern dazu, dass „Zuwanderung begrenzt“ werden müsse und Asylwerber mit einem negativen Bescheid das Land verlassen müssten. Gleichzeitig sei es die Aufgabe Europas, sich mehr in den Entwicklungsländern zu engagieren.

Dass in Kerns „Plan A“ ähnliche Vorschläge stehen wie die Regierung nun mit dem neuen Arbeitsgesetz umsetze, wollte Kern nicht so stehen lassen. Er sei gegen das „Drüberfahren“ der Regierung.

Angesprochen auf die jüngsten innerparteilichen Dissonanzen sagte Kern: In der SPÖ gebe es keine Führungsfrage, es wolle auch niemand „grün-linke Fundipolitik“.

