Kern-Nachfolge: Zwei Frauen bleiben im Fokus

WIEN. Doris Bures wird als ideale Krisenmanagerin umworben, Pamela Rendi-Wagner als Kurz-Rivalin.

Doris Bures Bild: APA

In der SPÖ ging gestern am Tag drei nach der Ankündigung von Christian Kern, in die EU-Politik wechseln zu wollen, die Suche nach einem neuen Vorsitzenden weiter. "Jetzt nur keine Hektik, das Schlamassel ist ohnehin schon angerichtet", beschreibt eine Partei-Insiderin die Stimmung nach Kerns Coup. Notfalls könne man sogar die Bewerbungsfrist bis 15. Oktober ausschöpfen. Weil sich aber bereits die alten linken und rechten Lagerbildungen abzeichnen, muss es wohl schneller gehen. Unter Belagerung soll derzeit Doris Bures stehen. Die Zweite Nationalratspräsidentin hat zwar recht dezidiert abgesagt. Mit ihrer Erfahrung aus Regierungsämtern und als Saniererin der Parteifinanzen in der Bundesgeschäftsführung gilt sie aber für viele als die ideale Krisenmanagerin. Vor allem Wiens Bürgermeister Michael Ludwig will Bures’ Nein nicht so schnell akzeptieren, heißt es.

Ein anderer mehrheitsfähiger Kandidat wäre Wolfgang Katzian. Der ÖGB-Präsident wird aber seine Absage am Mittwoch untermauern, indem er, wie lange angekündigt und dem Usus bei Sozialpartner-Spitzen entsprechend, sein Mandat im Nationalrat zurücklegt. Für den neuen SP-Vorsitzenden gilt es aber als unabdingbar, dass er als Abgeordneter auf der Bühne im Parlament präsent ist.

An Letzterem würde es bei Pamela Rendi-Wagner nicht scheitern. Die Ex-Gesundheitsministerin wird besonders im linken Parteiflügel als Zukunftssignal beworben. Als eine der ganz wenigen unter den bisher Genannten kam von ihr auch noch keine Absage. Dass Rendi-Wagner aber erst seit dem Frühjahr 2017 in der Politik und vor allem in der Partei ist, dämpft die Chancen der 47-jährigen Medizinerin.

Weshalb im Hinblick auf die erst 2022 anstehende Nationalratswahl die Idee von einer Etappenlösung mit zwei Frauen ventiliert wurde. Dafür müsste sich die dem Lager von Ex-Kanzler Faymann zugerechnete Bures für die Führung der Partei auf Zeit und die Förderung der aus dem Kern-Lager stammenden Rendi-Wagner hergeben – um sie für das große Duell mit Kanzler Sebastian Kurz aufzubauen. (luc)

Video: Seit dem angekündigten Rücktritt von Christian Kern ist die SPÖ auf der Suche nach einem neuen Parteichef oder einer Parteichefin. Die Suche nach dieser Person gestaltet sich allerdings als äußert schwierig.

