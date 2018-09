"Keine Notlösung": SP-Granden sammeln sich hinter Rendi-Wagner

WIEN. Nach der Schockstarre, ausgelöst durch den plötzlichen Abgang von Parteichef Christian Kern, sucht man in der SPÖ nun den schnellen Neustart. Am Samstag hat sich der kleine Kreis der roten Mächtigen, das SP-Präsidium, auf Pamela Rendi-Wagner festgelegt.

„Eine große Ehre“ für Rendi-Wagner Bild: APA

Morgen folgt die große Runde, der 68-köpfige Vorstand. Erst dann, als designierte Vorsitzende will Rendi-Wagner ("das ist eine große Ehre") auch öffentlich erklären, welchen Kurs sie der größten Oppositionspartei verpassen will. Die eigentliche Kür der 47-jährigen Ärztin samt Antrittsrede steigt Ende November, nun doch wieder in Wels, am Parteitag.

Dass Rendi-Wagner als erste Frau die Geschicke der 130 Jahre alten Partei übernimmt, war für viele überraschend. Was nicht am Geschlecht, sondern daran lag, dass sie erst vor 19 Monaten von Kern in die Spitzenpolitik geholt wurde und ebenso lange Mitglied der SPÖ ist. Als Vertreterin der Kern-Linie soll es gegen sie vor allem in Wien, im Burgenland und in Teilen der Gewerkschaft Widerstände gegeben haben.

Die schwanden aber, nachdem sich mit der Zweiten Nationalratspräsidentin Doris Bures sowie den SP-Landeschefs Peter Kaiser (Kärnten) und Hans Peter Doskozil (Burgenland) reihenweise Favoriten selbst aus dem Spiel genommen hatten. Am Wochenende war es vor allem Kern selbst, der Spekulationen widersprach, mit Rendi-Wagner hätte eine Notlösung das Rennen gemacht: "Pamela Rendi-Wagner ist tatsächlich die erste Wahl." Kern soll sich in der Nachfolgefrage von Anfang an für seine "Erfindung" stark gemacht haben.

"Könnte sie Opposition nicht, würden wir sie nicht zur Parteivorsitzenden designieren", gab es von Doskozil wie aus allen SP-Landesgruppen Vorschusslorbeeren. Nur Wiens Bürgermeister Michael Ludwig blieb zurückhaltend: Man werde in der Praxis sehen, ob Rendi-Wagner den Vorsitz gut bewältigt. Er gehe aber davon aus.

Offen ist, ob mit der neuen Vorsitzenden weiter reichende Personalveränderungen verbunden sein werden. Die Rede war zuletzt davon, dass ihr ein Team beigestellt werden soll. Bundesgeschäftsführer Max Lercher, dem von einigen das Chaos um Kerns Abgang mit angelastet wird, wurde aus der Gewerkschaft der Rücken gestärkt. (luc)

Wechsel im Parlament

Am Dienstag wird Pamela Rendi-Wagner vom SP-Vorstand endgültig als neue Parteivorsitzende designiert. Als solche wird sie am Mittwoch in der Nationalratssitzung ihren ersten Auftritt haben. Ob schon als neu gewählte Klubobfrau, war am Sonntag noch offen. Noch-Klubchef Christian Kern hat Rendi-Wagner freigestellt, den Zeitpunkt der Übergabe zu bestimmen. Der bisher geschäftsführende Klubobmann an Kerns Seite, Andreas Schieder, dürfte vorerst bleiben.

Seinen letzten Auftritt nach einer Dekade als SP-Abgeordneter wird am Mittwoch Wolfgang Katzian haben. Für Katzian, der sich künftig ganz seiner Rolle als ÖGB-Präsident widmen wird, rückt Anfang Oktober FSG-Chef Rainer Wimmer nach.

