Keine Lehre für Asylwerber: Anschober schreibt offenen Brief an Kurz

Herrn Anschober ist zu Danken, dass er sich im unfreiwillig umgehängt bekommenen Amt des Asyllandesrates so annimmt.



Fakt ist: Asylverfahren dauern zu lange - und das ist nicht mal den Asylwerbern oder der "Willkommensindustrie" anzukreiden, wenn es Jahr(e) bis zum Erstgespräch und dann nochmals Ewigkeiten bis zur Erstbescheidsausstellung dauert.



Da ist es gut, wenn Jugendliche von der Straße geholt werden, praktisch integriert werden und sich sinnvoll um ihre eigene Existenzsicherung bemühen können.

Da wäre dann das deutsche 3+2 Modell eine feine Sache, um auch den Lehrherrn eine "Amortisation" und Planbarkeit zu ermöglichen. Was spricht dagegen?

In Form einer Befristung kann ja überprüft werden, ob die Ausbildung weiterhin erfolgreich in Anspruch genommen wird.



Und wenn daraus integrierte Fachkräfte entstehen, die dem Facharbeitermangel und der Überalterung der Bevölkerung entgegen wirken, was könnte es nicht schöneres geben!



Aber nein, nein, nein, das darf nicht sein...