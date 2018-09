Keine Ausnahmen mehr für Asylwerber in Lehre

heute so, morgen so, übermorgen anders.



Liebe ach nach wie vor von vielen so hochgeschätzte Regierung!

Kümmert euch um schnellere Erledigung der Asylansuchen, mehr Bedienstete vielleicht? Kleines Reiserl in die Schweiz, wie es dort funzt anschaun?



Kümmert euch drum alles Kriminellen Nicht-Österreicher raus zu schmeißen, dann können sich die im Asylbereich Bediensteten besser auf die Integration der hier lebenden Asylberechtigten bzw. Asylwerber konzentrieren.

Und die Gefängnisse wären auch ein bissi leerer, wenn Kriminelle in der Heimat ihre Taten absitzen müssten - ohne dass sie gefragt werden, ob sie das überhaupt wollen. Zuerst überlegen, dann verbrecherische Taten setzen.



Und dann kann der Kickl aufs Pony steigen und in die Sonne galloppieren.