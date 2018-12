Kein Applaus für blaue Millionenklage

Die Welt ist ein Irrenhaus und WO ist die Zentrale?



Je länger die Blaunen Rechtshaberer diese Klage nicht zurückziehen, umso heftiger wird der shit-tsunami anschwellen!

Sie wollten es so!!



Ob die Wut über die unsäglich ausgschamte Politik der Schwürkiseblaunen so lange hält?

Na ja - es wird jede Woche mehrmals nachgelegt - von der FPÖ!



Am 26.Mai (vormerken!!) bei der EU-Wahl

haben wir zum ersten mal nach 16 Monaten

die willkommene demokratische Möglichkeit

der FPÖ

zu zeigen

wo der echte Österreicher den Most holt!



Nicht beim Kickl, Hofer, Strache, Vilimsky, scho goa ned beim Gudenus et al.

Das wird DIE DENKZETTELWAHL!