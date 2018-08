Kassen wollen mehr für Psychotherapie zahlen

WIEN. Hauptverband will Psychotherapie auf Krankenschein ausweiten – Fragezeichen Ausgabenbremse.

Alexander Biach Bild: Alexander Schwarzl

Der Hauptverband der Sozialversicherungsträger will, wie berichtet, mehr Unterstützung für Psychotherapie leisten. Entsprechende Pläne hat Hauptverbandschef Alexander Biach gestern vorgestellt.

"Jeder zweite Mensch in Österreich ist in seinem Leben zumindest einmal mit einer psychischen Störung konfrontiert. Etwa 250.000 Menschen benötigen pro Jahr eine entsprechende Behandlung", sagt Biach. In Zukunft sollten deshalb deutlich mehr Menschen Psychotherapie auf Kassenkosten erhalten.

Derzeit erhalten rund 70.000 Menschen Psychotherapie im Rahmen des Sachleistungsprinzips (das heißt: volle Bezahlung durch die Krankenkassen). "Wir wollen diese Zahl bis Ende 2019 auf rund 80.000 steigern", kündigt Biach an.

Zusätzlich soll mit September dieses Jahres der Kostenzuschuss für Therapiestunden erstmals seit 27 Jahren von den derzeit 21,80 Euro auf 28 Euro angehoben werden. Die Kosten für Therapiestunden liegen in Österreich im Schnitt zwischen 60 und 120 Euro. Mit rund 80.000 Patienten in Psychotherapie bei vollständigem Kostenersatz, rund 65.000 Patienten unter Therapie mit Zuschussregelung sowie 90.000 Betroffenen in Kurzversorgung (Ambulanzen, stationär) wolle man "bis 2020" den Bedarf von 250.000 Patienten schließlich deutlich besser abdecken, so Biach.

Doch die Neuregelung fällt in die von den Abgeordneten der ÖVP-FPÖ-Koalitionsregierung im Parlament beschlossene Krankenkassen-"Ausgabenbremse". Sie könnte den Plan möglicherweise noch vereiteln.

Frage der Kostenbremse

Biach gibt sich relativ optimistisch: "Das ist eine gute Frage. Es gibt den Grundsatzbeschluss durch die Trägerkonferenz. Jetzt muss jeder einzelne Träger in seinem Bereich entscheiden." Dann werde sich die Frage der Kostenbremse bei den Sozialversicherungen bezüglich der Psychotherapie stellen. Er sei da optimistisch. "Es sind keine Arzthonorare und keine Bauvorhaben", betonte Biach.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema