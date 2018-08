Kassen: Hauptverband droht mit Verfassungsklage

WIEN. Hauptverbands-Chef Alexander Biach sieht "Kostenbremse" verfassungsrechtlich bedenklich und fordert ihre Rücknahme.

Rücknahme der Vorgaben oder Klage: Biach kritisiert "Kostenbremse" bei Krankenkassen Bild: APA

Im Juli beschlossen ÖVP und FPÖ im Nationalrat die "Ausgabenbremse" für die Sozialversicherungen. Nicht nur Vertreter der Krankenkassen, ÖGB und Ärztekammern protestierten heftig; auch Hauptverbands-Vortitzender Alexander Biach appellierte an die Regierung, die Ausgabenbremse" zurückzunehmen.

Nun droht der Hauptverbands-Chef der Regierung mit einer Verfassungsklage, gestärkt durch ein Rechtsgutachten des Wiener Verfassungsrechtlers Michael Potacs. Dieser bestätigt, dass die Kostenbremse "aus mehreren Gründen verfassungsrechtlich äußerst bedenklich" sei. Demnach greife sie "in den verfassungsrechtlich gewährleisteten Kern der Selbstverwaltung ein".

Biach wiederholte am Wochenende seine Aufforderung, die Ausgabenbremse zurückzunehmen: "Sonst sind wir als Vertreter der Selbstverwaltung dazu gezwungen, den Gang zum Höchstgericht anzutreten." Allerdings: Eine Verfassungsklage könne realistischerweise erst in rund eineinhalb Jahren Klarheit schaffen. "Solange können unsere Versicherten nicht warten." Biach appelliert aber an die Regierung, die im Gesetz verankerte Möglichkeit zu nutzen, die Kostenbremse außer Kraft zu setzen, sobald die mit der Sozialversicherungsreform geplanten neuen Gremien (bzw. Übergangsgremien) im erten Halbjahr 2019 handlungsfähig sind.

Video: Der Hauptverband der Sozialversicherungsträger droht der Regierung mit einer Verfassungsklage. Der Grund ist die im Juli beschlossene Ausgabenbremse.

Die Vorgaben sehen unter anderem vor, dass Bauvorhaben gestoppt werden und Ärzte und Bedienstete der oberen Führungsebene der Versicherungsträger und des Hauptverbandes nur bis Ende 2019 bestellt bzw. deren befristete Verträge nur bis Ende 2019 verlängert werden dürfen. ÖVP und FPÖ begründen überraschend beschlossene Maßnahme damit, dass im Vorfeld der Kassenreform überbordende Ausgaben verhindert werden sollen.

In Oberösterreich sollte, wie berichtet, der Neubau der GKK-Außenstelle Eferding gestoppt werden, was dann wieder zurückgenommen wurde. Laut Biach bedroht die Kostenbremse unter anderem die Errichtung einer Kinderambulanz in Wien, den Ärztevertrag in der Steiermark und die Chefarzt-Nachbesetzung in Kärnten.

Kommentare anzeigen »

1 Kommentar Biobauer (1901) 06.08.2018 00:56 Uhr Natürlich hat eine Regierung die Aufgabe auch Bereiche wie die Sozialversicherungen zu Lenken und wenn notwendig neu Auszurichten.

Keine Firma würde noch groß Investieren wenn schon ein kompletter Struckturwandel angedacht ist.



Die Kostenbremse ist deshalb sehr Sinnvoll, genauso wie die Zusammenlegung der Kassen.

Das hier einige Bereichskaiser ihre Komfortzone verlassen müssen und sich der Aufgabe stellen, tut natürlich weh.

Wenn wir aber nur auf die hören die laut Schreien, wird es nie zu einer positiven Veränderung kommen. Antwort schreiben

Melden Gefällt mir Gefällt mir nicht mehr ( )



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema