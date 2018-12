Kardinal Schönborn für häufigere Anwendung des humanitären Bleiberechtes

> sagte der Kardinal in Richtung der politisch Verantwortlichen.



Die Behörden = die Exekutiven haben nach den bestehenden Gesetzen und Verordnungen zu arbeiten.



Haben zu. Was erwartet denn der Kardinal von ihnen sonst?



Was sind denn "politisch Verantwortliche" für ein Kraut+Rübenbegriff in der Demokratie? Das sind alle, sogar wir Nichtwähler