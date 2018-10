Kanzler Kurz kritisiert Hilfsorganisationen und verteidigt Orbán

WIEN. "NGOs und Schlepper bringen Menschen nach Mitteleuropa" – VP-Chef ist gegen Ausschluss der Orbán-Partei Fidesz aus der EVP.

Kurz zum Jahrestag der Wahl Bild: APA

"Es kann nicht sein, dass ein paar Nichtregierungsorganisationen das Ziel der 28 Staats- und Regierungschefs konterkarieren und gemeinsam mit Schleppern Menschen nach Mitteleuropa bringen." Mit diesem Vorwurf konkret an "Ärzte ohne Grenzen" und "SOS Mediterranée", die das Schiff "Aquarius 2" betreiben, hat Bundeskanzler Sebastian Kurz (VP) die NGOs in der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" frontal angegriffen. Denn Schiffe wie die "Aquarius" versuchten, der libyschen Küstenwache beim Retten von Migranten zuvorzukommen.

Das Rettungsschiff nehme "keine rechtswidrigen Handlungen vor", wies man bei "Ärzte ohne Grenzen" die Kritik unter Hinweis auf das "alarmierende Ausmaß an Gewalt und Ausbeutung" in Libyen zurück. Kurz wolle nur vom Scheitern der EU beim Versuch, einen menschenwürdigen Umgang mit Flüchtlingen und Migranten zu finden, ablenken.

Kurz gegen Fidesz-Ausschluss

Im gleichen Interview widersprach der österreichische Ratsvorsitzende der Ansicht von EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker, der für die Fidesz von Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán wegen vieler Unvereinbarkeiten keinen Platz mehr in der Europäischen Volkspartei (EVP) sieht.

Es sei nicht sinnvoll, "in Europa eine neue Partei der moralisch nicht ebenbürtigen und eigentlich ungewollten Osteuropäer zu bilden", plädierte Kurz auf Vermittlung innerhalb der EVP. Beim EU-Gipfel am Mittwoch soll es dennoch um Verstöße Ungarns gegen die Rechtsstaatlichkeit gehen. Werden solche festgestellt, muss Budapest Konsequenzen ziehen.

Ein Jahr nach der Wahl

In einer Feier der ÖVP knapp ein Jahr nach der Nationalratswahl vom 15. Oktober 2017 lobte Kurz die bisherige Zusammenarbeit mit der FPÖ. Man habe "die Reiseflughöhe" erreicht und sei mit vollem Tempo dabei, das Regierungsprogramm abzuarbeiten, sagte Kurz. Der VP-Obmann wollte gezielt dem Vorwurf begegnen, man agiere dabei mit sozialer Kälte. Jeder, "auch wenn er noch so stark ist", sei irgendwann auf Unterstützung und Hilfe angewiesen. Das "soziale Netz" sei eine der großen Errungenschaften Österreichs. Der Kanzler kündigte bis Jahresende ein Konzept für die Herausforderungen in der Pflege an. Diese soll, wann immer möglich, zuhause stattfinden, Pfleger und Angehörige sollen besser unterstützt werden, und man wolle "die unwürdige Finanzdebatte" beenden.

Aus der SPÖ kam das Angebot für "konstruktive Gespräche" zu einer Pflegereform. In der Bilanz zum Jahrestag der Nationalratswahl kritisierte man die "gebrochenen Versprechen". So verweigere die Regierung nach dem Rauchverbots-Begehren eine Volksabstimmung. Stattdessen setze man Umweltorganisationen unter Druck und bleibe man die Abschaffung der "kalten Progression" schuldig.

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema