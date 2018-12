Kärntner Diözese erhebt schwere Vorwürfe gegen Bischof Schwarz

WIEN. Alois Schwarz soll jahrelang die Misswirtschaft seiner Vertrauten unterstützt haben.

Bischof Alois Schwarz soll in einem Abhängigkeitsverhältnis zu einer Mitarbeiterin gestanden sein und der Diözese finanziell schwer geschadet haben. Bild: APA

Das Kärntner Bistum Gurk ist bald 1000 Jahre alt, aufgrund der Güter und Immobilien zählt die Diözese zu den reichsten Österreichs. Bis Juli amtierte hier 17 Jahre lang Bischof Alois Schwarz, bevor er als Nachfolger von Klaus Küng nach St. Pölten wechselte.

Seit längerem kursieren Vorwürfe gegen Schwarz. Er soll seiner sehr nahen Vertrauten Andrea Enzinger das Bildungshaus und das dazugehörende Hotel überantwortet und finanzielle Missstände gedeckt haben.

Sein interimistischer Nachfolger, Dompropst Engelbert Guggenberger, machte nun das "System Schwarz" publik. Schwarz sei in einem Abhängigkeitsverhältnis zu Enzinger gestanden. Er sei von ihrem Gutdünken und ihren Launen bestimmt gewesen. "So wurde dem Amt und der Kirche über Jahre Schaden zugefügt. Das hat vor allem Priester und Mitarbeiter sehr belastet", sagte Guggenberger, den eine langjährige Gegnerschaft mit Schwarz verbindet.

Durch seinen Lebenswandel sei der Bischof in seiner Amtsführung beeinträchtigt und wegen seiner Zölibatsverpflichtung erpressbar gewesen, berichtete Guggenberger. Als anonyme Schreiben auftauchten, soll der Bischof einen Ex-Geheimdienstchef engagiert haben, um die Verfasser zu finden.

In den vergangenen Jahren schrieb das Bistum Verluste, 2017 waren es knapp zwei Millionen Euro. Schließlich wurden Wirtschaftsprüfer eingesetzt. In der Vorwoche hätte das Ergebnis veröffentlicht werden sollen, doch die Kirche hüllte den Mantel des Schweigens darüber: Die Bischofskongregation in Rom untersagte per Weisung eine Publikation. Schwarz erklärte daraufhin, dass ihn das Ergebnis der Prüfer von allen Vorwürfen freispreche.

Für Guggenberger war damit die Grenze überschritten. Er fühle sich seinem Gewissen verpflichtet, sagte er gestern und legte den Bericht offen. Demnach schrieb vor allem das Bildungshaus unter Enzingers Führung rote Zahlen. Das dazugehörende Hotel sei nicht einmal zu 50 Prozent ausgelastet gewesen. Hingegen stiegen die Mitarbeiterkosten im Hotel um 25 Prozent, im Bildungshaus innerhalb von zwei Jahren um 60 Prozent. Zurückzuführen sei dies unter anderem auch auf eine wegen des vergifteten Arbeitsklimas hohe Personalfluktuation. Unter Enzinger hätten Angst und Mobbing geherrscht, sie sei unberechenbar und inkompetent gewesen, steht im Bericht. Teilnehmerzahlen sollen fingiert worden sein.

Schwarz änderte als Bischof die Statuten. Die Bilanz wurde nicht mehr von Wirtschaftsprüfern kontrolliert. Der Fachbeirat musste nicht wie bisher bei 100.000 Euro, sondern erst bei Veräußerungen oder Krediten von einer Million Euro beigezogen werden.

All diese Änderungen wurden von Guggenberger nun wieder rückgängig gemacht. Gegenüber Schwarz werden Regressforderungen geltend gemacht. Gegen Enzinger, die bereits gekündigt wurde, wurde eine Anzeige wegen des Verdachts der Untreue erstattet. Von Schwarz und der Kirchenspitze gab es keine Reaktion.

