Juncker: "Ich warne davor, den Populisten nachzulaufen"

SALZBURG. Jean-Claude Juncker fordert im Interview mit den Chefredakteuren der Bundesländerzeitungen rasche Fortschritte beim Außengrenzschutz. Der EU-Kommissionspräsident will keine Feindseligkeiten mit Großbritannien.

Beim EU-Gipfel in Salzburg stellte sich Juncker den Fragen. Bild: SN/Ratzer

OÖNachrichten: Wie war der Abend in der Felsenreitschule?

Jean-Claude Juncker: Das Wiener Schnitzel war ausgezeichnet.

Und das Drumherum?

Die Vorschläge der Kommission zu einer Aufstockung und Stärkung der EU-Grenz- und Küstenwache sind auf breiten Zuspruch gestoßen. Einige Details müssen noch diskutiert werden. Ich bin aber zuversichtlich, dass der Vorschlag vor Jahresende angenommen wird. Was den Brexit angeht, hat die britische Premierministerin, Frau May, klar gemacht, dass es ein zweites Referendum nicht geben wird und die Briten Ende März aus der EU austreten werden. Die Kommission wird noch vor dem EU-Gipfel im Oktober die Grundzüge einer politischen Erklärung vorstellen zu unserer künftigen Beziehung mit Großbritannien. Davor brauchen wir deutliche Bewegung in der britischen Position, um die Irland-Frage zu einem guten Abschluss zu bringen.

Die Migrationsfrage spaltet die EU immer mehr.

Wir drehen uns ein wenig im Kreis. Wir müssen uns mit den Reformen aber intensiv beschäftigen. Eine Verstärkung des Schutzes der Außengrenzen wird kommen. Die Frage der Umverteilung der Flüchtlinge wird, wenn alles so bleibt, nicht zu lösen sein. Ich habe deshalb einen Vorschlag gemacht, den ich selbst nicht so mag: Länder, die keine Flüchtlinge aufnehmen, sollen sich in anderen Bereichen, etwa bei der Finanzierung des Grenzschutzes, stärker engagieren. Und, wer schon keine Flüchtlinge nimmt, der sollte zumindest unbegleitete Minderjährige versorgen. Ich glaube nicht, dass es in Ungarn oder Polen deshalb zu Protesten auf der Straße kommen würde.

Wie sind Sie mit Österreichs Präsidentschaft zufrieden?

Die Österreicher machen das sehr gut. Manchmal gibt es Zwischenzungenschläge, die mir nicht so gefallen, aber grundsätzlich machen sie das gut.

Und wie macht es Bundeskanzler Sebastian Kurz?

Sebastian agiert sehr umsichtig. Er redet mit allen, er bindet alle ein. Er macht das nahezu perfekt.

Was sagen Sie dazu, dass in Österreich eine Partei mit in der Regierung sitzt, die sich gerade mit den extremen Rechten, etwa in Italien, verbündet?

Mir gefällt einiges nicht. Wir wissen, dass die FPÖ mit am Kabinettstisch sitzt. Aber im Regierungsprogramm ist ein proeuropäischer Kurs festgeschrieben. Und so handelt die österreichische Bundesregierung auch.

War die Teilnahme von Wladimir Putin an der Hochzeit der österreichischen Außenministerin Karin Kneissl ein Ausrutscher?

Mit privaten Festen beschäftige ich mich nicht. Wer wen einlädt und wer kommt, spielt keine Rolle. Wenn ich noch einmal heiraten würde, würde ich Herrn Putin aber sicher nicht einladen.

Ihr Verhältnis zu Österreich?

Entspannt. Ich kenne das Land relativ gut. Ich mag die Menschen, ich mag den typisch österreichischen Hausverstand. Wenn es mehr davon in Europa gäbe, kämen wir in der Union besser voran.

Sie warnen immer vor dem Gift des Nationalismus.

Man muss da mehrere Ebenen unterscheiden. Wenn ich vor Nationalismus und Populismus warne, dann warne ich vor allem davor, den Populisten nachzulaufen und sie nachzuäffen. Die Leute wählen immer die Originale. Was man nicht darf, ist, die vielen Menschen, die europaskeptisch sind, zu beschimpfen. Die sind nicht per se gegen Europa. Mit denen muss man reden. Aber stupide, bornierte Nationalisten sind kein Umgang.

Wie ist der Stand der Brexit-Verhandlungen?

Wir nähern uns an. Aber die Grenzfrage in Irland ist sehr schwierig. Klar ist auch, dass es keinen Austritt aus der EU geben kann und alle Privilegien der Gemeinschaft erhalten bleiben. Brexit means Brexit. Aber auch zukünftig werden wir Britannien nicht feindselig gegenüberstehen, sondern versuchen, einen Freihandelsraum zu schaffen. Wir sind mit Großbritannien nicht im Krieg. Wir müssen aber vorsichtig sein wie zwei sich liebende Igel. Wenn sich zwei Igel umarmen, dann muss man aufpassen, dass es keine Kratzer gibt.

Was verliert Europa mit Großbritannien?

Man soll nicht alles so überdramatisieren. Großbritannien bleibt ein wichtiger Handels- und Sicherheitspartner für die EU. Wir verlieren mit den Briten aber ein Stück Pragmatismus. Ich bedauere den Austritt deshalb sehr.

Die EU verliert in der Außenpolitik an Gewicht und auch an militärischer Stärke. Was bedeutet das für den Auftritt in der Welt?

Der Auftritt war schon jetzt schwierig. Weil außenpolitische Entscheidungen in der EU einstimmig getroffen werden müssen, sind wir oft sprachlos. Ein Beispiel: Die EU kann bei der Menschenrechtskommission in Genf die Verletzungen der Menschenrechte in China nicht verurteilen, weil ein Land dagegen ist. Ich habe vorgeschlagen, in Fragen der Außenpolitik, etwa wenn es um die Menschenrechte geht, auch mit qualifizierter Mehrheit zu entscheiden, um wieder Sprachgewalt in der Welt zu erlangen.

Es gibt einstimmige Beschlüsse, etwa zu den Russland-Sanktionen, aber einzelne Länder wie Österreich scheren aus, siehe Kneissl-Hochzeit.

Dass Putin an einer Hochzeit teilnimmt, ist ja nicht das Ende der Russland-Sanktionen. Man zieht diese Frage viel zu hoch, das ist schon lächerlich.

Sie haben in der Rede zur Lage der Nation gesagt, Sie lieben Europa. Verzweifeln Sie nicht ab und zu an dieser Liebe?

Nein, nein, nein. Wenn man liebt, übersieht man vieles. Liebe macht blind. Ich habe es auf Französisch gesagt. Da klingt das besser. Liebe ist halt ein Gefühl, ein Zustand, den man besser im Französischen rüberbringt als in Deutsch.

Wie geht es Ihnen mit den vorgeschlagenen Flüchtlingslagern in Afrika?

Mir geht es damit gut, den Afrikanern aber nicht. Wir können nicht in Brüssel entscheiden, was die Afrikaner tun sollen. Im Jahr 2050 wird einer von vier Menschen auf der Welt Afrikaner sein, das muss uns klar sein. Ich bin der Meinung, dass man Afrika mehr unterstützen muss, auf mittlere Sicht mit einer großen Freihandelszone. Das ist nicht so schwer. Bereits jetzt handeln 52 Länder zollfrei mit Europa. Man muss Afrika als Partner sehen und nicht mit einem karitativen Ansatz behandeln. Die Afrikaner können das selbst regeln.

Das Interview: Vor dem Beginn der Gipfelgespräche traf EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker gestern früh um acht Uhr die Chefredakteure der Bundesländerzeitungen zum Interview. Für die OÖNachrichten nahm Chefredakteur Gerald Mandlbauer an dem Gespräch teil.

Video: Das sagte Juncker beim Eintreffen in Salzburg

Video: Bilanz des EU-Gipfels – die Pressekonferenz in voller Länge

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema