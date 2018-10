Innenminister regelt Betreuung von Flüchtlingen neu

WIEN. Kickl: NGOs sollen "dieses Feld nicht mehr allein bearbeiten", SPÖ warnt vor Schaden für den Rechtsstaat.

Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) will die Betreuung von Flüchtlingen im kommenden Jahr neu ordnen – durch Gründung einer "Bundesagentur für Betreuungs- und Unterstützungsleistungen".

Damit verbunden dürfte die Trennung von der Firma ORS sein, die derzeit diese Aufgaben erfüllt. Die künftige Agentur soll Asylwerber betreuen, während sie im Asylverfahren sind, und zwar so lange, bis sie in die Betreuung der Länder übergeben werden.

Die politische Absicht Kickls ist, Aslywerber rasch loszuwerden. In seinen Worten: "Es wird eine ehrliche Beratung dahingehend geben, dass man vielen von Anfang an sagen muss: Es ist ein sinnloses Unterfangen, was du hier betreibst." Die Asylwerber sollten zur Rückkehr aufgefordert werden, bevor sie in ein Asylverfahren kommen.

Auch Übersetzungs- und Dolmetschleistungen sollen von der neuen Agentur übernommen werden. Die NGOs sollten "dieses Feld nicht mehr allein bearbeiten".

Der Minister betonte gestern in einem Interview: "Ich will hier selbst kontrollieren."

"Keine Geschäftemacherei"

Das Bundesamt für Fremden- und Asylwesen soll weiter bestehen und Entscheidungen über Verfahren treffen. Die Vorbereitungen für die neue Agentur laufen bereits. Den gesetzlichen Rahmen dafür will die Regierung im kommenden Jahr festlegen.

Bei der SPÖ kommen Kickls Vorhaben schlecht an. "Einen weiteren Anschlag auf die Rechtsstaatlichkeit" befürchtet Integrationssprecherin Nurten Yilmaz: "Die Orbanisierung schreitet voran und fügt dem österreichischen Rechtsstaat schweren Schaden zu", so Yilmaz am Mittwoch. Kickl unterstelle den Nichtregierungsorganisationen, den ehrenamtlichen und gemeinnützigen Vereinen, die Asylwerbern unabhängige Rechtsberatung garantieren, "Geschäftemacherei".

"Diese Mechanismen kennt man aus der Geschichte und aus Ungarn. Gemeinnützige Vereine, NGOs und die Zivilgesellschaft werden ausgeschaltet und durch regierungstreue Beamte ersetzt", so Yilmaz.

