Hartinger-Klein verteidigt Kürzung bei Familien

Das XXXL Modell rechnet

Nur ist dies mehrmals vollkommen danebengegangen. Die Wahrheit in der Kürzung ist der Wert der Menschen.



Ein Österreicher zählt auf dem Papier mehr, als ein Migrant. Somit steht dem Österreicher auch mehr Geld zu. Nur ist dies ein plumper Wahlkampfschmäh der Regierung. Tatsächlich wird die Mindestsicherung von Beiden drastisch gekürzt, einerseits weil es ein Migrant ist, andererseits um den Österreicher einen Anreiz für: „geh hakeln“ ins Gesicht zu halten.



Eine blöde Geschichte: der Migrant will arbeiten, darf nicht, der Österreicher könnte arbeiten, will aber nicht.