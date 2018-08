Hartinger-Klein kommt Protesten zuvor und präsentiert heute die AUVA-Reform

WIEN/LINZ. Auflösung der Unfallversicherung ist nicht vorgesehen, Kosten sollen verschoben werden.

Die bisher glücklose Sozialministerin Hartinger-Klein (FP) will ein ausgewogenes Reformpaket präsentieren. Bild: APA

In der Linzer Tabaktrafik rockten am Sonntagnachmittag die Bands "Kreisky" und "Raw-Cats". Betitelt war es als "Demontagekonzert", um ein Statement gegen die befürchtete Zerschlagung der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt (AUVA) zu setzen. Heute geht der Protestreigen weiter: An den AUVA-Standorten lädt der Zentralbetriebsrat zu Versammlungen.

Just während die Proteste laufen, wird Sozialministerin Beate Hartinger-Klein (FP) heute gemeinsam mit VP-Klubobmann August Wöginger und AUVA-Obmann Anton Ofner die Pläne für eine Neugestaltung der Unfallversicherung präsentieren. Der Gewerkschaft dürfte dabei eines ihrer Argumente genommen werden: Eine Zerschlagung der Unfallversicherung ist nicht mehr geplant.

Insgesamt hatte die Regierung der AUVA Einsparungen in Höhe von 500 Millionen Euro pro Jahr ab 2019 verordnet. Die Arbeitgeber finanzieren die Versicherung, die Beiträge sollten unter dem Stichwort Lohnnebenkostensenkung nächstes Jahr von 1,3 auf 1,2 Prozent und schließlich auf 0,8 Prozent reduziert werden.

Spitäler und Personal bleiben

Im Raum stand, dass die Unfallversicherung aufgelöst und mit der Krankenversicherung fusioniert werden könnte. Davon wurde nach einem öffentlichen Aufschrei Abstand genommen. "Alle Spitäler, Leistungen und das Personal bleiben", wurde gestern neuerlich versichert.

Die AUVA hatte zuletzt mit Hartinger-Klein an möglichen Einsparplänen gearbeitet. Die Gespräche seien konsensual vonstatten gegangen, hieß es.

Vieles von dem, was heute vorgelegt wird, dürfte weniger eine Einsparung als vielmehr eine Verschiebung der Kosten sein. Zudem freut sich die AUVA aufgrund der guten Wirtschaftslage heuer über höhere Einnahmen.

Eingespart werden soll jedenfalls in der Verwaltung, durch Kooperationen und Zusammenlegungen sollen 100 Millionen Euro weniger ausgegeben werden.

AUVA-Obmann Ofner hatte in den Verhandlungen verstärkt darauf hingewiesen, dass in den Unfallkrankenhäusern nicht nur Arbeits-, sondern auch Freizeitunfälle behandelt würden. Die Kosten in Höhe von 150 Millionen Euro, die bisher von den Krankenkassen und Ländern nicht ausreichend abgedeckt worden sind, will die AUVA dem Vernehmen nach nicht länger tragen. Umgekehrt würde die AUVA an andere Spitäler zu viel für die Behandlung von Arbeitsunfällen zahlen.

Die AUVA will zudem nicht länger die Entgeltfortzahlung für kranke Arbeitnehmer in Klein- und Mittelbetrieben schultern. Das Einsparpotenzial sollen 120 Millionen Euro sein. Dass man stattdessen die Versicherung der Gewerbetreibenden zur Kasse bitten will, hat Widerstand der Wirtschaftskammer ausgelöst.

Die Sozialversicherung wird neu aufgestellt

Die schwarz-blaue Regierung hat in ihrem Koalitionspakt eine Reform der Sozialversicherung vereinbart. Geplant war von Anfang an eine Reduktion der 21 Sozialversicherungsträger auf vier oder fünf Träger.

Nun dürften es doch fünf bleiben. Neben der Österreichischen Gesundheitskasse, dem Selbstständigenträger, der Beamtenkasse und der Pensionsversicherung soll nun auch die AUVA erhalten bleiben.

Sozialministerin Beate Hartinger-Klein hatte von der Unverfallversicherungsanstalt jährliche Einsparungen in Höhe von 500 Millionen Euro verlangt. Sollten diese nicht erbracht werden, würde die Unfallversicherung aufgelöst.

Die Unfallversicherung ist Österreichs älteste Versicherung. Sie wurde 1854 zum Schutz der Bergarbeiter und ihrer Familien geschaffen. Erst später wurden die Risiken Krankheit, Alter, Arbeitslosigkeit durch das Versicherungssystem abgedeckt.

Die Unfallversicherung wird von den Arbeitgebern finanziert. Sie zahlen derzeit noch 1,3 Prozent des Bruttolohns an Beiträgen.

Versichert sind fünf Millionen Menschen. Die AUVA kommt für Unfallbehandlung, die Rehabilitation nach Unfällen, die Prävention sowie bei bleibenden Schäden für Unfallrenten auf.

Zur AUVA gehören österreichweit sieben Unfallkrankenhäuser und vier Reha-Zentren.

