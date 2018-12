Harnoncourt kehrt zurück: "Das ist eine der spannendsten Aufgaben"

LINZ. Der Spitalsmanager führt ab 1. Juni die neue Oberösterreichische Gesundheitsholding.

Das Vorstandstrio wurde gestern bestellt: Harald Schöffl (l.), Franz Harnoncourt, Karl Lehner Bild: Volker Weihbold

"Zusammenführen, was zusammengehört": Franz Harnoncourt verwendete ein altes Zitat zur deutschen Wiedervereinigung, als er gestern, Freitag, von Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) als künftiger Vorstandschef der neuen Oberösterreichischen Gesundheitsholding präsentiert wurde. Zuvor hatte er sich, wie erwartet, in den Hearings durchgesetzt – so wie die Gespag-Geschäftsführer Karl Lehner und Harald Schöffl, die den Vorstand komplettieren.

Der frühere Elisabethinen-Chef Harnoncourt kehrt aus Deutschland zurück, wo er zuletzt Geschäftsführer der Malteser war. Als "eine der spannendsten Aufgaben im deutschsprachigen Raum" bezeichnete er die Führung des neuen Spitalskonzerns ab 1. Juni 2019. Wie berichtet, werden die Gespag mit sechs Spitälern an acht Standorten und der 74,9-Prozent-Anteil des Landes am Kepler-Uni-Klinikum (KUK) vereint.

Mit rund 14.000 Mitarbeitern entsteht Oberösterreichs größter Arbeitgeber. Es werde "keine dramatischen Veränderungen geben, sondern eine Weiterentwicklung", sagte Harnoncourt zu konkreten Maßnahmen in den Spitälern. Man könne aufbauen auf sehr gute Arbeit, die bisher geleistet worden sei, und den erfolgreichen Start der Zusammenführung der Träger.

Ob Harnoncourt auch im KUK eine Führungsposition einnehmen wird, wurde nicht beantwortet. Es werde eine Ausschreibung geben, sagte Landeshauptmann-Stellvertreterin und Gesundheitsreferentin Christine Haberlander (VP). Bis 2020 sind Elgin Drda und Heinz Brock KUK-Geschäftsführer.

Auf die Frage, wie hoch die Gehälter für Harnoncourt, Lehner und Schöffl seien, sagte Stelzer: Das werde erst verhandelt, er gehe davon aus, dass man "zu sehr guten Lösungen" komme. Die Landesregierung hatte im November die Gehalts-Obergrenze von 239.000 Euro brutto im Jahr für Manager in Landesbetrieben aufgehoben – dem Vernehmen nach vor allem, um Harnoncourt gewinnen zu können. Zur Vermutung, es sei schon länger klar gewesen, welche drei das Rennen machen, sagte Stelzer: "Wir haben ein korrektes Auswahlverfahren abgewickelt." Man habe für diese wichtige Aufgabe die besten Leute gesucht und gefunden. Haberlander nannte Harnoncourt einen "wirklichen Experten", Lehner und Schöffl hätten in der Gespag ausgezeichnet gearbeitet. Die SP kritisiert den Bestellungsprozess und kündigte eine schriftliche Anfrage an. Landesfinanzdirektorin Christiane Frauscher leitete die Hearing-Kommission, es wurde mit dem Personalberater Trescon kooperiert.

Protokoll-Affäre "bereinigt"

Auf die Frage , ob das Klima wegen der Protokoll-Affäre (Lehner fertigte zwei Versionen von Sitzungsprotokollen an, Schöffl deckte es auf) belastet sei, sagte Lehner: "Wir haben das besprochen und bereinigt und brauchen die Kraft nun für die gemeinsamen Aufgaben."

Lehner nannte die Themen Digitalisierung und Fachkräfte als zentrale Herausforderungen. Schöffl sagte, die neue Gesundheitsholding sei in der Breite und Tiefe herausragend. (az/bock)

Zur Person: Franz Harnoncourt

Franz Harnoncourt wurde 1961 in Wien geboren. Er studierte Medizin in Graz und war ab 1986 am Krankenhaus der Elisabethinen in Linz. Zunächst als Arzt in der Chirurgie und Gefäßchirurgie, ab 2001 in Führungspositionen.

Im Jahr 2012 wechselte Harnoncourt als Geschäftsführer für den Bereich Medizin und Pflege zum Malteser-Orden nach Deutschland. Im August 2017 übernahm er den Vorsitz der Geschäftsführung der Malteser Deutschland gemeinnützige GmbH in Köln. Ab Juni 2019 wird der Spitalsmanager Chef der neuen Oberösterreichischen Gesundheitsholding.

Harnoncourt ist Mitglied des Malteser-Ordens, verheiratet und hat vier Kinder. Sein Vater war der 2016 verstorbene Dirigent Nikolaus Harnoncourt.

