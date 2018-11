Grüne: Ein "epochaler Schritt" und ein Parteiaustritt

WELS. Bei der Landesversammlung beschloss die Partei ihre Wahlreform, an der es auch Kritik gibt.

Es war eine denkwürdige Landesversammlung mit 150 Mitgliedern, die die Grünen Oberösterreich am Samstag in der Welser Stadthalle abhielten.

Nach intensiven Diskussionen wurde ein neuer Wahlmodus für die Wahllisten beschlossen. 77 Prozent stimmten für die Änderung, an der es zuvor auch Kritik gegeben hatte. Die Basisdemokratie werde zu Grabe getragen, Mitglieder würden zu Statisten degradiert, sagten Kritiker. "Bitte weniger Drama", hieß es von Unterstützern des Vorhabens.

Generell wurde die Frage aufgeworfen: "Wer ist denn überhaupt die Basis?" Das seien doch auch die in den Landesvorstand demokratisch gewählten Funktionäre, wurde den Kritikern entgegengehalten.

Als "epochalen Schritt", der bei den nächsten Wahlen zu schlagkräftigen Teams führen werde, bezeichnete Landessprecherin Maria Buchmayr am Abend die Änderung. Dies sei die Konsequenz aus dem Wahldebakel bei der Nationalratswahl 2017, sagte Landesrat Rudi Anschober, der eine Modernisierung der Partei sieht. Vor dieser Wahl hatte es öffentliche Zerwürfnisse bei der Listenerstellung gegeben, vor allem rund um Peter Pilz.

Ende der Kränkungen

In Oberösterreich soll es künftig keine persönlichen Kränkungen und keinen innerparteilichen Wahlkampf mehr geben. Bisher hatte sich alles bei einer Landesversammlung zugespitzt: Wahl des Spitzenkandidaten und der Listenplätze, jeder trat gegen jeden an. Künftig soll es strukturierter sein: Der Spitzenkandidat wird deutlich früher in einer eigenen Landesversammlung gewählt. Hier wird auch die Briefwahl eingeführt. Rund ein Jahr später gibt es einen Wahlkonvent aus 25 Personen, der die Kandidaten ab dem zweiten Listenplatz nominiert. Bei der Landesversammlung danach geht es nur noch um die Reihung.

An der Spitze der Kritiker steht der Eferdinger Bezirkssprecher Johannes Wassermair. Dem künftigen Wahlkonvent fehle jegliche Legitimation. Wassermair reibt sich etwa daran, dass zehn Personen des Wahlkonvents per Los gezogen werden. Auch die zehn Mitglieder des Landesvorstands sind im Konvent. Wassermair kündigte gegenüber den OÖN sogar seinen Parteiaustritt mit 16. November an.

Das tue ihr sehr leid, sei aber eine persönliche Entscheidung, sagte Buchmayr: "Der neue Modus ist sehr basisdemokratisch angelegt und gleichzeitig eine Professionalisierung."

