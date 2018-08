Grenzschutzübung in Spielfeld kostete über 500.000 Euro

WIEN. Die Grenzschutzübung im steirischen Spielfeld Ende Juni hat insgesamt mehr als eine halbe Mio. Euro gekostet.

Innenminister Herbert Kickl (M.) im Rahmen der Grenzschutz-Übung "ProBorders" am Grenzübergang Spielfeld. Bild: APA

Das geht aus nun vorliegenden parlamentarischen Anfragebeantwortungen von Innen- und Verteidigungsressort hervor, wie der "Kurier" berichtete. Zu den bereits bekannten 291.862 Euro des Innenministeriums kommen weiter rund 245.000 Euro des Verteidigungsressorts hinzu.

An der gemeinsam von Innen- und das Verteidigungsministerium abgehaltene Übung mit dem Titel "Pro Borders" nahmen am ersten Tag insgesamt 617 Polizisten, am zweiten Tag 676 teil, darüber hinaus mehr als 200 Polizeischüler. Das Verteidigungsressort listete in seiner Anfragebeantwortung 204 teilnehmende Soldaten auf. Die finanziellen Aufwendungen des Innenressorts wurden aus dem Regelbudget des Ministeriums bestritten, hieß es in der Anfragebeantwortung.

Bundesheer: Grenz-Assistenzeinsatz kostete 125 Mio. Euro seit 2015

Der im September 2015 gestartete sicherheitspolizeiliche Assistenzeinsatz an der Süd- und Ostgrenze Österreichs hat dem Bundesheer bisher 125,6 Mio. Euro gekostet.

In der Anfrage wird auch die Rolle der Einsatzstäbe im Streitkräfteführungskommando und in den Militärkommandos hinterfragt. Denn die Fachaufsicht liege ausschließlich bei den Landespolizeikommandos, heißt es in der Anfrage. Darüber hinaus seien in Kärnten, in der Steiermark und in Tirol jeweils nur eine Assistenzkompanie an der Grenze eingesetzt, die jeweils von einem erfahrenen Kompaniekommandanten vor Ort geführt wird. Die Bediensteten in den Einsatzstäben am Sitz der Militärkommandos hätten diesbezüglich keine fachliche Verantwortung und keine essenziellen Aufgaben, die über die normalen Aufgaben im Friedensbetrieb hinausgehen würden, so NEOS.

Die Anfragesteller wollten vom Verteidigungsminister auch wissen, ob es zutreffe, dass einzelne Bedienstete der Militärkommandos seit Beginn des Assistenzeinsatzes Einsatzzulagen von mehr als 50.000 Euro brutto erhalten haben. Laut Beantwortung trifft dies (für den Zeitraum September 2015 bis Mai 2018) auf 20 Bedienstete des Militärkommandos Burgenland, jeweils 15 Bedienstete des Militärkommandos Kärnten und des Militärkommandos Steiermark sowie auf einen Bediensteten des Militärkommandos Tirol zu.

In der "Kleinen Zeitung" hinterfragte Neos-Abgeordneter Douglas Hoyos die Effizienz des Einsatzes und die hohen Kosten. Generalstabschef Robert Brieger rechtfertigte laut dem Bericht den Umfang der Kräfte mit der Präventionswirkung und den gemeinsamen Kontrollen mit der Polizei im Hinterland.

