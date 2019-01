Grasser: Runder Geburtstag im Buwog-Schatten

WIEN / LINZ. Karl-Heinz Grasser, einst jüngster Finanzminister der Zweiten Republik, feierte gestern seinen 50. Geburtstag.

50 Jahre: Karl-Heinz Grasser Bild: APA/ROLAND SCHLAGER / APA- POOL

Grasser zog schon mit 25 Jahren für die FPÖ in die Kärntner Landesregierung ein. Im Jahr 2000 wurde er Finanzminister in der schwarz-blauen Koalition. 2002 trat Grasser nach einem Zerwürfnis mit Jörg Haider aus der FPÖ aus, blieb aber bis 2007 auf ÖVP-Ticket Finanzminister.

Grassers Name wird mit mehreren politischen Skandalen in Verbindung gebracht. In der so genannten Buwog-Affäre steht er seit Dezember 2017 als Angeklagter vor Gericht – bei einer Verurteilung drohen ihm bis zu zehn Jahre Haft. Grasser, der seine Unschuld beteuert, lebt in Kitzbühel. Er ist seit 2005 mit der Millionenerbin und Unternehmerin Fiona Pacifico Griffini-Grasser verheiratet, das Paar hat eine Tochter.

