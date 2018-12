Goldgruber wieder im BVT-Ausschuss

WIEN. Innenministeriums-Generalsekretär Peter Goldgruber und Anwalt Gabriel Lansky müssen noch einmal vor den BVT-Untersuchungsausschuss.

In einer Geschäftsordnungs-Sitzung wurden gestern die Zeugenladungen für 8. und 9. sowie 15. und 16. Jänner 2019 beschlossen. In der ersten Woche bestimmen die Regierungsfraktionen über die Zeugen, in der zweiten Woche, in der auch Goldgruber geladen ist, die Oppositionsparteien. Eine Gegenüberstellung Goldgrubers mit BVT-Chef Peter Gridling soll es nicht geben.

Anwalt Lansky wird in der ersten Ausschuss-Woche des neuen Jahres wieder befragt. Die Befragung von Christian Huber, Chef der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität, ist abgesagt.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema