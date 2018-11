Gewalt gegen Frauen: "Schuld allein bei Täter"

WIEN/INTERNATIONAL. Karoline Edtstadler (ÖVP), Staatssekretärin im Innenministerium meinte im Ö1-"Morgenjournal", das die Opfer so selbstbewusst sein müssten, um sich auch zu wehren. Eine internationale Studie eröffnet indes erschreckende Zahlen zu sexueller Belästigung auf der Straße.

Sexuelle Belästigung (Symbolbild) Bild: Colourbox

Im Ö1-"Morgenjournal" am Mittwoch meinte Edtstadler, es ginge darum, "die Täter-Opfer-Umkehr aus der Gesellschaft zu bringen".

"Das Opfer muss so selbstbewusst sein, dass es sich auch wehrt", so die Staatssekretärin weiter. Angesprochen auf Fälle, in denen die Wegweisung eines Täters nicht ausreiche, bejahte Edtstadler, dass es diese gebe. Für eine etwaige U-Haft sei aber wesentlich, dass die Strafverfolgungsbehörden alle Infos vor Augen habe. Und man müsse dem Täter auch klar machen, dass er alleine Schuld an der Situation hat, und nicht etwa das Opfer.

Hintergrund der laufenden Diskussion zum Problem der häuslichen Gewalt sind die Zahlen des Bundeskriminalamts für das Jahr 2017, die nicht nur eine gestiegene Anzahl von Anzeigen wegen Vergewaltigung und sexuellen Missbrauchs aufzeigten, sondern auch eine grundsätzliche Gefährdung von Frauen in Beziehungen. Laut Kriminalstatistik standen fast zwei Drittel aller 42.079 Anzeigen wegen Tötung, Körperverletzung, sexueller Übergriffe und Raub in Zusammenhang mit Beziehungstaten. Im vergangenen Jahr wurden in Österreich nach den Angaben 77 Frauen Opfer von Mord oder Mordversuch, 34 Frauen wurden ermordet.

Die angesprochene Task Force wurde Ende Februar des Jahres angekündigt, die geplanten Änderungen im Strafrecht sollen höhere Mindeststrafen bei Sexualdelikten und bei Gewalt gegen Frauen und Kinder bringen. Laut Edtstadler sei das Ziel eine österreichweite einheitliche Lösung für einen besseren Schutz für Opfer von häuslicher Gewalt.

Internationale Studie: Erschreckende Zahlen

Eine Studie des franzöischen Ifop im Auftrag des Jean-Jaures-Institut in Paris kam indes zum Ergebnis, dass bis zu 50 % der Frauen in verschiedenen europäischen Ländern und den USA Erfahrungen mit sexueller Belästigung auf der Straße haben. Die Studie befragte mehr als 6000 Frauen in den USA, Großbritannien, Frankreich, Italien, Deutschland und Spanien.

43% der Französinnen und 40 % der Spanierinnen gaben an, schon einmal auf der Straße verfolgt worden zu sein. Zudem sagten 18 % der Britinnen und 20 % der Damen aus den USA, Opfer von sexueller Gewalt auf der Straße geworden zu sein, in Deutschland war dies bei "nur" jeder zehnten Befragten der Fall. 40 % der Britinnen und 36 % der Deutschen wurden begrapscht oder unangemessen berührt. Interessantes Detail: Die Zahlen für physische und verbale sexuelle Gewalt auf der Straße sanken signifikant im letzten Jahr - die Forscher meinen, dies könnte eine Auswirkung der #metoo-Bewegung sein.

