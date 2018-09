Gerstorfer: "Mein erster Gedanke war Rendi-Wagner"

SPÖ-Landeschefin Landesrätin Birgit Gerstorfer über die Kür von Pamela Rendi-Wagner.

Birgit Gerstorfer Bild: Alexander Schwarzl

OÖNachrichten: Die oberösterreichische SPÖ hat am Freitag relativ lange für ihre Unterstützungserklärung für Pamela Rendi-Wagner gebraucht. Warum?

Birgit Gerstorfer: Das ist ganz banal: Mir war es ein Anliegen, bevor wir uns öffentlich äußern, alle Mitglieder des Landespartei-Präsidiums einzubinden. In Wahrheit war in der gesamten Partei schon nach den ersten Gesprächen am Mittwoch klar, dass es eine Dynamik und eine klare Tendenz für Rendi-Wagner gibt.

Ist sie Ihre Wunschkandidatin?

Mein erster Gedanke war Rendi-Wagner. Die ganzen Spekulationen um den Kärntner Landeshauptmann Peter Kaiser oder den designierten burgenländischen Landeshauptmann Hans Peter Doskozil waren ohnehin nur Pro-forma-Diskussionen. Kein Landeshauptmann würde in so einer Situation ernsthaft über einen Wechsel nachdenken.

Warum war Rendi-Wagner Ihre Favoritin?

Ich bin froh, dass es eine Frau geworden ist, aber nicht allein um des Frau-Seins willen. Sicher hätte man auch einen gestandenen Gewerkschafter nominieren können, der die Opposition in Fleisch und Blut hat. Aber sie ist ein Zeichen, ein Signal, weil sie ein klarer Widerpart zu Kurz und Strache ist und das auch glaubhaft verkörpern kann.

Wo sehen Sie Rendi-Wagners Stärken?

Sie ist zuallererst ein feiner Mensch. Sie ist eine sehr kluge, humorvolle und authentische Frau, eine erfolgreiche Wissenschafterin, die sich als Ärztin und später als Sektionschefin im Gesundheitsministerium auch in großem Maße gesellschaftspolitischen Fragen gewidmet hat.

Dass sie erst seit kurzem SPÖ-Mitglied ist, stört Sie nicht?

Nein. Das, wofür sie sich eingesetzt hat und die Art, wie sie sich in ihrem Leben verhalten hat, ist entscheidend. Da war sie für mich immer schon klar eine Rote.

