Gemeinden: Mehr Geld, aber auch mehr Zahlungen

WIEN. Österreichs Gemeinden geht es finanziell zunehmend besser: In Summe können sie (ohne Wien) 2018 mit einem Überschuss von 2,1 Milliarden Euro rechnen, steht in der gestern präsentierten Gemeinde-Finanzprognose des Städtebunds.

Gemeindefinanzen verbessert Bild: (Wodicka)

Für 2019 wird ein ähnliches Ergebnis erwartet, bis 2022 eine weitere Verbesserung auf eine Überschuss-Summe von 2,4 Milliarden Euro. Peter Biwald vom Zentrum für Verwaltungsforschung (KDZ), das die Berechnungen erstellte, sprach von einem "zufriedenstellenden Ergebnis".

Allerdings würden die Transferzahlungen an die Länder "stark" in die Gemeindefinanzen eingreifen: 35 Prozent der Ertragsanteile würden so "abgeschöpft", kritisiert Städtebund-Generalsekretär Thomas Weninger. Kommt die Steuerreform, brauche es für die Gemeinden eine Kompensation ihrer Einnahmenverluste. "Herausforderungen" sieht Weninger auch durch die kommenden Mehrkosten für Pflege.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema