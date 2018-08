Gemeindebund: Pflege mit Pensionszeit belohnen

WIEN. Gemeindebundchef: "Volkswirtschaftliche Leistung"

Ähnlich wie Kindererziehungszeiten sollen Pflegeleistungen auf die Pension angerechnet werden: Dafür spricht sich der österreichische Gemeindebundpräsident Alfred Riedl aus. Pflege in der Familie sei eine "volkswirtschaftlich große Leistung", sagte Riedl.

Vorstellen kann sich Riedl, dass ab sofort die Zeit für die Pflege von Angehörigen ab Pflegestufe vier für die Pension angerechnet wird. Für jene, die bereits in Pension sind, könnte es eine Erhöhung geben. "Diese Diskussion würde ich gerne führen, und ich hoffe, dass es nicht so lange dauert wie bei den Kinderbetreuungszeiten." Diskutieren will er auch über die Teilbarkeit der 24-Stunden-Pflege.

Für das Alter werden in Österreich 46 Milliarden Euro aufgewendet, für die Bildung seien es 18 Milliarden Euro, erklärte Riedl. "Keiner weiß aber so wirklich, was die Pflege in Summe volkswirtschaftlich ausmacht", gab der Gemeindebundpräsident zu bedenken. In 30 Jahren steige der Anteil der über 65-Jährigen von 18 auf 30 Prozent, gleichzeitig nehme die Zahl der Erwerbstätigen ab: "Die Schere geht noch weiter auseinander", will Riedl das Bewusstsein für die Thematik Pflege schärfen.

"Zweiter Schritt vor dem ersten"

Die Abschaffung des Pflegeregresses sei richtig gewesen, es sei aber der zweite vor dem ersten Schritt gesetzt worden. "Die teuerste Einrichtung (Pflege im Heim, Anm.) wurde zum billigsten Angebot gemacht", gab Riedl zu bedenken und wünscht sich eher eine gesellschaftlich breite Debatte darüber, was unternommen werden kann, damit Betroffene so lange wie möglich im eigenen Zuhause betreut werden können.

