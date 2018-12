Früher war eben nicht alles besser

Über den negativen Zeitgeist und die Plage einer Dauer-Empörung. Ein Jahresrückblick von OÖN-Chefredakteur Gerald Mandlbauer.

Bild: APA

Gemessen daran, was die pessimistischen Hellseher vom Jahr 2018 erwartet haben, ist es besser gekommen. Das bedeutet nicht, dass wir die negativen Einträge unter dem Aktendeckel ‘18 leugnen wollen. Weder Trump noch die Hitzeeskapaden mit Waldbränden, Trockenheit und Borkenkäferplage, Brexit, Kickl, Nowitschok, Protektionismus oder Salvini, Erdogan und Putin. Und trotzdem war es gut.

Wir könnten es natürlich auch andersherum drehen, uns wie die Populisten den negativen Zeitgeist zum Verbündeten nehmen und das Positive ausblenden. Mit emotionaler Übersteigerung lassen sich leichter Wahlen gewinnen, an Klicks Geld verdienen, Hass und Neid schüren. Die Provokationen der Wutbürger basieren darauf. Es geht um das Hochhalten eines Erregungspegels. Wer die Angst vor einer Migrationsflut schürt, obwohl die nüchternen Zahlen anderes bedeuten, tut es. Er arbeitet wider die Fakten, doch es funktioniert. Wer die Politik als Basis unseres Zusammenlebens permanent verächtlich macht, tut es. Wer als Europäer die Erkenntnis in Zweifel zieht, dass Zusammenhalt besser ist als Zerfall, tut es.

Am Ende eines Jahres ist es daher angemessen, dieser negativen Sichtweise eine konträre entgegenzuhalten. Als Hohepriester des Optimismus gilt der amerikanische Evolutionspsychologe Steven Pinker. Sein jüngstes Werk "Für Vernunft, Wissenschaft, Humanismus und Fortschritt" beschreibt eine Welt, in der es der Menschheit trotz der oben beschriebenen Grundierung immer besser geht. Pinker misst diese Fortschritte in allen Lebensbereichen: Gesundheit, Bildung, Ernährung, Gleichheit. Sogar Afrika wird von Pinker mit Zuversicht beschrieben, auch der schwarze Kontinent wird gebildeter, gesünder, gleicher und weniger arm.

Früher war alles besser, sagt eine Mehrheit der Österreicher. Stimmt nicht, sagt die Statistik. Auch diese nostalgische Vergangenheitsverklärung ist nicht wirklich neu. Schon Polgar sagte über uns Österreicher: "Sie blicken mit Zuversicht in die Vergangenheit."

Das Terrain für eine stimmungs- und nicht faktenbasierte Betrachtung der Gesellschaft wird von uns Medien aufbereitet. Das Bauchgefühl erfährt dabei eine Renaissance. Es geht wider die Prinzipien der Aufklärung, das "Like" auf Facebook oder Twitter ist simpelster Ausdruck des Wählerwillens. Billige Medien pflastern diesen Holzweg in eine Erregungsgesellschaft.

Daher möchten wir Ihnen als Leser diesen Jahresrückblick zur Einordnung eines alles in allem gut verlaufenen Jahres servieren. Halten Sie sich an die Tatsachen. Enden möchten wir mit einem Appell: Unterstützen Sie guten Journalismus, der sich gegen den dauernden Kommunikationslärm zur Wehr setzt. Journalismus kann ein Mittel sein gegen die apokalyptischen Reiter des Internets, gegen Wut, Hass, Dummheit.

Bei den OÖNachrichten sind wir auch nicht dagegen gefeit, Fehler zu machen. Aber wir arbeiten, getragen von der Absicht, diese Dauer-Erregung nicht mitzumachen. Das wird auch 2019 so bleiben, egal was kommt.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema