Frauenhäuser: Weniger Bürokratie und mehr Plätze

WIEN. Frauenministerin Juliane Bogner-Strauß (VP) sieht vor allem bei Übergangswohnungen mehr Bedarf.

Ministerin Bogner-Strauß Bild: Alexander Schwarzl

Derzeit läuft eine von Frauenministerin Juliane Bogner-Strauß (VP) in Auftrag gegebene Gesamtevaluierung in allen Bundesländern, um festzustellen, wie viele Frauenhaus-Plätze und Übergangswohnungen benötigt werden. Grundsätzlich sieht die Ministerin Österreich in diesem Bereich gut aufgestellt. An Übergangswohnungen, in denen Frauen wieder Fuß fassen können, fehle es aber noch, so die Ministerin. Sie spricht sich dafür aus, die Bürokratie in diesem Bereich abzubauen. So soll es möglich werden, dass besonders schwerwiegende Fälle und jene an einer Landesgrenze auch in einem Frauenhaus in einem anderem Bundesland unterkommen können. Laut dem Verein "Autonome Österreichische Frauenhäuser" gibt es bundesweit 30 Frauenhauseinrichtungen und 766 Plätze für Frauen und Kinder. Geschäftsführerin Maria Rösslhumer sieht Bedarf für etwa 100 Plätze zusätzlich. Eine länderübergreifende Aufnahme würde eine langjährige Forderung erfüllen, so Rösslhumer.

Ob es einen höheren Strafrahmen für Gewalt gegen Frauen brauche, lässt Bogner-Strauß offen und verweist auf die Task Force zum Thema: "Gewalt nimmt aber offensichtlich stark zu." Sie spricht sich für eine zentrale Anlaufstelle in Notfällen aus, ähnlich zu jener gegen "Hass im Netz".

Der SPÖ sind diese Pläne zu wenig. Die Frauenministerin müsse sich "rasch der Morde an Frauen durch ihre Partner bzw. Ex-Partner annehmen", sagt SP-Frauenvorsitzende Gabriele Heinisch-Hosek. Statt bei Fraueneinrichtungen zu sparen, müsse die Regierung in den Opferschutz investieren.

Nach den Kürzungen für Frauenvereine im Sommer kündigt Bogner-Strauß nun an, wieder mehr Budget zur Verfügung zu stellen. Die Kürzungen verteidigt sie aber: "Ziel war es, die Förderungen auch einmal zu hinterfragen."

2019 will sich die Ministerin auch dem Thema Einkommensgerechtigkeit widmen. Geplant ist ein Einkommensbericht, der aufzeigt "was strukturell und was wirklich dem geschuldet ist, dass für gleichwertige Arbeit vielleicht weniger bezahlt wird."

